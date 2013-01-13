به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آذرشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان علت عدم اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان راکوچک بودن قطعات اراضی وعدم اطمینان آب از جمله شوری بیش از حد آب کشاورزی بیان نمود و خواستارتشکیل تشکلها وتعاونی آببران جهت توزیع آب گنبرچای شد

.در این جلسه همچنین مطالعه واجرای طرحهای آبخیزداری جهت تغذیه منابع آب زیرزمینی در سطح شهرستان بویژه در بخش ممقان مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین با تأکید فرماندار شهرستان آذرشهر، مکانیزه کردن سردهنه وانهار ۱۴ گانه منشعب از گنبرچای ، مکانیزاسیون انهار عمومی درجه دو داخل اراضی روستاها توسط جهاد کشاورزی و هدایت جریان آب به پایین دست رودخانه برای تغذیه منابع آب زیرزمینی وتقلیل میزان شوری آب چاه ها به ویژه در فصل زمستان در دستور کار قرار گرفت.

بررسی طرح پایلوت مطالعات پدافند غیرعامل خطوط آبرسانی درشرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

آخرین وضعیت مطالعات پدافند غیرعامل سد بوکان و سامانه آبرسانی تبریز به عنوان یکی از موارد پایلوت طرح مطالعات پدافند غیرعامل خطوط آبرسانی کشور، در جلسه ای با حضور دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،نماینده شرکت آب منطقه ای اصفهان ، اعضای کمیته پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و نمایندگان مجری خطوط آبرسانی تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علی حسن پور اقدم رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی مسائل پدافند غیرعامل این شرکت ، مطالبی در خصوص اهمیت طرح آبرسانی به تبریز و نیز نتایج مطالعات پدافند غیرعامل آن ارائه ونسبت به نهایی شدن هرچه سریعتر این مطالعات و تحویل آن برای بهره برداری تاکید کرد.

کیوان فر دبیرکمیته پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با اشاره به اینکه طرح مطالعات پدافند غیرعامل سد بوکان و سامانه آبرسانی تبریز از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است، افزود: متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات و نیز وجود برخی مشکلات اداری این طرح مدتی به حال تعلیق درآمد که امیدواریم با توجه به رویکرد جدیدی که از سال ۱۳۹۰ نسبت به مباحث پدافند غیرعامل در سطح کشور و به ویژه در مجموعه صنعت آب ایجاد شده و فعالیتهای موثری نیز در این خصوص در حال شکل گیری است، به زودی بتوانیم شاهد اتمام فاز اول این پروژه و آغاز بخش اجرائی نتایج مطالعات آن باشیم.

