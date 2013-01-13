ضرورت احصاء جمعیت عشایر به مناسبت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

ناصر رجبی در دومین جلسه شورای عشایر استان البرز که شامگاه یکشنبه در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد ضمن اشاره به ماهیت تاثیرگذار جامعه عشایری در تولیدات کشور اظهار داشت: این قشر از جمله تولیدکنندگان محروم جامعه محسوب می شوند و باید از سوی مسئولان امر با نگاه ویژه ای به آنها نگریسته شود.

وی ضمن تقدیر از دستگاه های استانی که در انجام وظایف محوله خاص گروه عشایری نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند افزود: مابقی دستگاه ها نیز باید نسبت به جامعه عشایری براساس الگوهای مدونی که برای آنها تعریف شده حرکت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز در بخش دیگری با اشاره به آغاز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برضرورت حضور حداکثری عشایر در این انتخابات تاکید کرد وگفت: طبق نصح صریح قانون در نقاطی که بیش از 100 نفر جمعیت یا بیش از 20 خانوار تجمع داشته باشند باید انتخابات در آن محل برگزار شود.

وی افزود: برهمین اساس تا 24 خرداد ماه سال 92 همزمان با کوچ عشایر و استقرار در محل ها می بایست تعداد جمعیت احصاء شود تا در صورت لزوم نسبت به ایجاد صندوق های رأی اقدامات لازم صورت پذیرد.

رجبی در پایان از اعلام آمادگی حضور در نمایشگاه بین المللی" صدای عشایر" توسط اداره کل امور اجتماعی استانداری خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم جهت ارائه دستاوردهای عشایر استان البرز در این نمایشگاه بعمل آمده است که در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.