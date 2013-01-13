راه اتصال تبریز به شهرستان های زلزله زده آذربایجان شرقی مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مناطق زلزله‌زده استان گفت: تلاش‌های بسیاری برای تامین معیشت زلزله‌زدگان و ساخت و بازسازی منازل مسکونی آنها در طول پنج ماه گذشته انجام شده و‌ اکنون توسعه این مناطق از طریق ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه‌های بین شهری و احداث خطوط راه‌آهن در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با بیان این که در این راستا پیشنهادهایی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه به دولت ارائه دادیم، افزود: برخی از این پیشنهادها مورد تائید و تصویب هیأت دولت قرار گرفته که از آن جمله می‌توان به توسعه راه‌های بین‌شهری، احداث راه‌آهن و خطوط نیرو اشاره کرد.

بیگی افزود: تعریض و بازسازی جاده اهر با عنوان بزرگراه اهر ـ تبریز از چندی پیش آغاز شده و تسریع عملیات آن با افزایش اعتبار، اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است و عملیات اجرایی بزرگراه خواجه ـ ورزقان نیز به زودی آغاز و اعتبار مورد نیاز آن نیز تامین می‌شود.

وی با اشاره به تایید احداث خط راه‌آهن از ورزقان به بستان‌آباد در دولت و آغاز کارهای مطالعاتی آن، تصریح کرد: با ایجاد این خط ریلی، هم راه‌آهن سراسری به ورزقان می‌رسد و هم این‌که محصول کنستانتره و دیگر محصولات کارخانجات مس ورزقان از طریق این خط ریلی جابه‌جا و به راحتی صادر می‌شود،‌ در حالی که این محصولات اکنون از طریق جاده‌های موجود که خطرآفرین نیز هست،‌ منتقل می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی به ایجاد خطوط نیرو به عنوان سومین زیرساخت توسعه منطقه اشاره کرد و گفت: اکنون 40 درصد مس مورد نیاز صنایع کشور از معادن زیرزمینی ارسباران و ورزقان تولید می‌شود و افزون بر کارخانجاتی که تاکنون برای استفاده از این فلز و محصولات جانبی آن افتتاح شده، کارخانجات دیگری نیز در حال ساخت و اجراست که بهره‌ وری مناسب از این کارخانجات و محصولات به دست آمده و ایجاد صنایع پایین‌دست مس در منطقه، نیازمند تامین و توسعه زیرساخت‌های ذکر شده است.