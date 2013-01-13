به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی از ابلاغ آئین نامه فرودگاه ها در آینده نزدیک خبرداد و گفت: آئین نامه مذکور چندی پیش در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اظهارداشت: سازمان به عنوان متولی امر صنعت هوانوردی و در راستای به روزرسانی قوانین و مقررات و رفع خلاءهای موجود در این عرصه به تشکیل کمیته تدوین مقررات ملی مبادرت کرد.

وی افزود: در اجرای تکلیف تدوین آیین نامه های ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 نیز اقداماتی توسط این سازمان از جمله تصویب و ابلاغ آئین نامه بررسی سوانح و حوادث غیرنظامی در تاریخ 22/1/91 و آئین نامه مخابرات هواپیمایی کشوری در تاریخ 16/2/91 توسط هیئت وزیران انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، همچنین از تصویب آئین نامه فرودگاه ها خبر داد و گفت: این آئین نامه هم اکنون در مرحله ابلاغ است و آئین نامه گواهی نامه متخصصین هواپیمایی نیز جهت سیر مراحل تصویب به وزرات راه و شهرسازی ارسال شده است.

پهلوانی به تدوین آئین نامه رسیدگی به تخلفات هواپیمایی اشاره کرد و افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به منظور اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (ج) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به اصلاح وظایف، اختیارات و مسئولیت های سازمان هواپیمایی کشوری مندرج در ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری اقدام کرده و پیش نویس لایحه مذکور در حال تدوین و بررسی است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شماره 209001/ت45079 ه مورخ 14/9/89 هیئت وزیران مبنی بر اجازه اجرای ضمایم 18گانه کنوانسیون شیکاگو به عنوان مقررات هوانوردی بین المللی، به تهیه ترجمه فارسی متن ضمایم مذکور مبادرت کرده که تاکنون علاوه بر اجازه اجرای ضمیمه شماره 12 براساس تصویب نامه شماره 120808/ت 45079ه مورخ 15/6/90 هیات وزیران، ضمیمه شماره 13 در تاریخ 24/3/91 به تصویب هیئت وزیران رسیده و 5 ضمیمه اصلی دیگر نیز ترجمه و در سیر مراحل تصویب است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اظهارداشت: همچنین این سازمان مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری را به منظور به روزرسانی قوانین و مقررات موجود با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنقیح و گردآوری کرده است.