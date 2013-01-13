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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۳۳

ایرج نظری:

پنالتی‌های گرفته شده در شهرآورد اصفهان صحیح بود/ درستی اخراج بازیکنان

پنالتی‌های گرفته شده در شهرآورد اصفهان صحیح بود/ درستی اخراج بازیکنان

اصفهان – خبرگزاری مهر: کارشناس داوری فوتبال اصفهان گفت: به نظرم پنالتی‌های گرفته شده در شهرآورد اصفهان و اخراج‌های داور به درستی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری شامگاه یکشنبه بعد از پیروزی سپاهان در شهرآورد اصفهان در برنامه دیدار برتر با اشاره به عملکرد داور بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اظهار داشت: محسن قهرمانی در شهرآورد اصفهان عملکرد بسیاری خوبی از خود به نمایش گذاشت و باید گفت که او در این بازی بدون اشتباه ظاهر شد.

وی ادامه داد: اعلام 3 پنالتی از سوی داور بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن کار صحیحی بود و به نظرم اخراج دروازه‌بان ذوب‌آهن نیز به درستی انجام شد زیرا بازیکن سپاهان در این صحنه در موقعیت صددرصد گلزنی بود.

کارشناس داوری فوتبال کشور بیان داشت: عملکرد کمک‌داوران بازی امروز نیز مناسب و هماهنگی خوبی بین آنها با داور وسط برقرار شده بود.

وی با اشاره به حرکات حسن جعفری، بازیکن سپاهان بعد از اخراج خود در این بازی اضافه کرد: اگر این بازیکن در هنگام خروج از زمین حرف‌های نامناسبی علیه داور بر زبان آورده باشد، بدون شک با محرومیت‌هایی مواجه خواهد شد.

شهرآورد اصفهان عصر امروز با پیروزی 4 بر 3 تیم سپاهان به پایان رسید.

کد مطلب 1790120

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