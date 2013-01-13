به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری شامگاه یکشنبه بعد از پیروزی سپاهان در شهرآورد اصفهان در برنامه دیدار برتر با اشاره به عملکرد داور بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اظهار داشت: محسن قهرمانی در شهرآورد اصفهان عملکرد بسیاری خوبی از خود به نمایش گذاشت و باید گفت که او در این بازی بدون اشتباه ظاهر شد.

وی ادامه داد: اعلام 3 پنالتی از سوی داور بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن کار صحیحی بود و به نظرم اخراج دروازه‌بان ذوب‌آهن نیز به درستی انجام شد زیرا بازیکن سپاهان در این صحنه در موقعیت صددرصد گلزنی بود.

کارشناس داوری فوتبال کشور بیان داشت: عملکرد کمک‌داوران بازی امروز نیز مناسب و هماهنگی خوبی بین آنها با داور وسط برقرار شده بود.

وی با اشاره به حرکات حسن جعفری، بازیکن سپاهان بعد از اخراج خود در این بازی اضافه کرد: اگر این بازیکن در هنگام خروج از زمین حرف‌های نامناسبی علیه داور بر زبان آورده باشد، بدون شک با محرومیت‌هایی مواجه خواهد شد.

شهرآورد اصفهان عصر امروز با پیروزی 4 بر 3 تیم سپاهان به پایان رسید.