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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۴۶

گروسی اعلام کرد:

وجود پتانسیلهای فراوان در حوزه کشاورزی قدس

وجود پتانسیلهای فراوان در حوزه کشاورزی قدس

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس در مجلس گفت: با توجه به وجود پتانسیلهای فراوان در حوزه کشاورزی قدس، باید زمینه های لازم برای صادرات محصولات تولیدی این شهرستان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر امروز در نشست مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قدس که با حضور مسئولان استانی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است که باید برای تحقق این مهم مدیران و مسئولان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: یکی از اهداف تحقق این مهم، حوزه کشاورزی است، شهرستان قدس دارای پتانسیلهای مطلوبی در بخش کشاورزی و تولیدات با کیفیت است.

این مسئول عنوان کرد: با هدف حمایت از فعالان حوزه کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تشکیل شده تا بتوان تسهیلات خوبی را به فعالان این بخش ارائه کرد.

گروسی ادامه داد: باید بروکراسی اداری برای فعالان حوزه کشاورزی کاهش یابد تا انگیزه موجود برای ارتقا و توسعه این بخش بین کشاورزان از بین نرود.

کد مطلب 1790122

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