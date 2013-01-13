به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: امسال 71 هزار و 323 اصله نهال یارانه دار بین کشاورزان هم استانی توزیع می‌شود که به‌منظور توسعه باغات استان امسال487 میلیون ریال یارانه دولتی برای تهیه و توزیع نهال بین کشاورزان هزینه می‌شود.

خسرو عمرانی انواع نهال‌های توزیع شده را گیاه دارویی صبر زرد، انواع مرکبات شامل پرتقال، لیموشیرین، نارنگی، نارنج، لیمو ترش، انواع پاجوش خرما، انگور، سیب، انجیر و انار ذکر کرد.

وی آخرین فرصت توزیع نهال یارانه‌ای را پایان دی ماه ذکر کرد و افزود: کشاورزان بایستی برای دریافت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی محل سکونت خود مراجعه کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: گسترش سطح زیرکشت، اصلاح باغات، توسعه کشت ارقام مرغوب و دارای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر از اهداف اجرای این طرح است.

کشت مکانیزه گندم در 30 هزار هکتار استان بوشهر



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر میزان بذرگواهی شده گندم توزیعی استان را بالغ بر 11هزار 664 تن شامل ارقام چمران، یاواروس، ورنیاک، کوهدشت، دهدشت، بهرنگ و زاگرس عنوان کرد که قیمت بذر گواهی شده توزیعی برای کشاورزان از قرار هر کیلو هفت هزار ریال تعیین شد بود که پنج هزار و650 ریال توسط کشاورز و مابقی (هر کیلو بذر 1350 ریال) به عنوان یارانه بذر مصرفی کشاورزان از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان به شرکت‌های تولید کننده بذر پرداخت می‌شود.

فرهود ملک زاده یاد آور شد: پیش بینی می شود امسال در بیش از 30 هزار هکتار از اراضی استان کشت گندم به صورت مکانیزه با استفاده از 60 دستگاه کارنده انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزان استان می‌توانند برای تهیه کود سرک مورد نیاز مزارع گندم و جو خود به مراکز خدمات جهادکشاورزی بخش خود و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

علف‌های هرز تهدیدی جدی برای مزارع گندم



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: علف‌های هرز مهم‌ترین عامل خسارت‌زا در مزارع گندم استان است که علاوه بر رقابت در طول دوره رشدی محصول ، به عنوان پناهگاه و میزبان حد واسط برخی از آفات و عوامل بیماریزا محسوب می‌شود.

سید عبدالحسین موسوی فرد افزود: مبارزه صحیح و به موقع با علف‌های هرز می‌تواند کمک زیادی در افزایش تولید و کاهش هزینه در واحد سطح را بدنبال داشته باشد. با توجه به آسیب پذیری علف هرز در مرحله 4-2 برگی(همزمان با اواسط پنجه زنی گندم) این مرحله بهترین زمان مبارزه است که باید کشاورزان نسبت به انجام به موقع مبارزه شیمیایی با سموم علف کش مناسب اقدام کنند.

وی اظهار داشت: مروجین مراکز خدمات و کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی این سازمان آماده همکاری و راهنمایی کشاورزان و بهره‌برداران است.

هشدار جهاد کشاورزی بوشهر به کشاورزان



رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر نسبت به خطریخ زدگی محصولات کشاورزی و تنش سرمایی در محصولات سبزی و صیفی هشدار مجدد داد.

محمود موحد اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر مبنی بر ادامه سامانه سرمایی شدید در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ( 25تا 27 دیماه سال جاری ) و نزدیک شدن دما به مرز یخ بندان و احتمال بروز پدیده یخ زدگی در محصولات سبزی و صیفی و گوجه فرنگی، از کشاورزان تقاضا می‌شود برای جلوگیری از این پدیده اقدامات لازم را اعمال کنند.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر آبیاری مزارع، استفاده از دود و گرما را ازعوامل جلوگیری از یخ‌زدگی ذکر کرد و از کشاورزان به ویژه گوجه‌کاران هم استانی خواست تا با مراقبت‌های ویژه و اقدامات پیشگیرانه در مزارع خود، خسارت ناشی از سرمازدگی را کاهش دهند.

کشت گندم در بیش از 120 هزار هکتار از مزارع استان بوشهر



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در مصاحبه ای اعلام داشت : کشت گندم در استان بوشهرآغاز شده که پیش بینی می شود امسال 121هزار و 289 هکتار از مزارع استان شامل 20هزار و 447 هکتار گندم آبی و 100هزار و 842 هکتار گندم دیم کشت شود. که تاکنون 15هزار و 320 هکتار گندم آبی و 133هزار و650 هکتار گندم دیم کشت شده است.

فرهود ملک زاده افزود: میزان تولید گندم آبی و دیم در سال زراعی جاری 136هزار تن پیش بینی شده است که در سال زراعی گذشته 68 هزار هکتار گندم شامل 13 هزار هکتار گندم آبی و 55 هزار هکتار گندم دیم قابل برداشت بود که میزان تولید آن به ترتیب به 42 هزار تن در اراضی آبی و 23 هزار تن در اراضی دیم رسید.

وی فعالیت‌های انجام شده در راستای حمایت از کشاورزان استان را تامین کود مورد نیاز، تهیه و تدارک بذور گواهی شده، تسهیلات بانکی سلف و تنظیم کالیبراسیون ادوات کاشت برای کشت گندم عنوان کرد.