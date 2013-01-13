میوه شب عید و کالای اساسی در قم تامین است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور با اشاره به ذخیره سازی کالاهای اساسی ویژه عید در استان قم بیان کرد: پیش بینی لازم جهت تامین انواع کالاهای ضروری مورد نیاز انجام شده و تلاش بر این است که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی از محصولات داخلی تهیه و خریداری گردد.



وی ادامه داد: با توجه به روند تولید خوبی که در استان در زمینه مرغ تازه وجود دارد ممکن است حتی نیازی به استفاده از مرغ های ذخیره وجود نداشته باشد که در این صورت مرغ های ذخیره شده به خارج از استان صادر می‌شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه نیاز روزانه استان قم به مرغ 50 تا 65 تن است، گفت: این مقدار در زمان اوج مصرف به 120 تن در روز می‌رسد که می‌تواند نیازهای مردم استان را علیرغم زائرپذیری تامین نماید.



وی در ادامه تأکید کرد: در کشور نیز برنامه ریزی لازم جهت ذخیره سازی برای مرغ شب عید صورت گرفته است.



عالی پور در پایان گفت: مردم نباید هیچگونه نگرانی در تهیه مایحتاج مورد نیازشان داشته باشند و جهت رفاه هرچه بیشتر مردم شریف استان نمایشگاه‌هایی با عرضه مستقیم پوشاک و مواد غذایی در انتهای سال با قیمت‌های بسیار مناسب دایر خواهد شد.



احکام شورای فرهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم صادر شد



با توجه به ادغام دوسازمان بازرگانی و صنایع و معادن سابق احکام اعضای جدید شورای فرهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با حضور اعضای شورای فرهنگی دو ساختمان معصومیه و رضویه با هدف یکپارچه‌سازی فعالیت های فرهنگی وتبادل نظرهای جدید اعتقادی و فرهنگی صادر شد.



در این جلسه که به ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و رئیس شورای فرهنگی سازمان برگزار شد، هریک از اعضا در خصوص وظایف و ماموریت‌های محوله در سازمان پیشنهاد و گزارش ارائه دادند.



یونس عالی پور در این نشست با تقدیر از فعالیت اعضای شورای فرهنگی دو ساختمان، بر تسریع در اجرای برنامه‌های مصوب تاکید کرد و گفت: با توجه به ادغام دو سازمان، لازم است همه کارها از جمله امور فرهنگی و اعتقادی بصورت هدفمند و یکپارچه دنبال شود و انسجام پرسنل کما فی سابق در مسائل دینی و اعتقادی مدنظر قرار گیرد.



وی در ادامه با بیان اینکه برای فرهنگ‌سازی در جامعه نیازمند کار فرهنگی قوی و غنی هستیم ، برآمادگی شورای فرهنگی برای حمایت از ایده‌های فرهنگی و نوآوری های ویژه در راستای فرهنگسازی در جهت حمایت از تولید و تجارت تاکید کرد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: امروزه اعتقاد، عامل محکمی است که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از آن وحشت دارند و سعی درتضعیف آن درآحاد مردم جامعه را دارند.



عالی پور از تولید کنندگان به عنوان جهادگران و رزمندگان در عرصه دفاع از کشور در شرایط فعلی یاد کرد و گفت: تلاش آنها از تلاش رزمندگان دوران دفاع مقدس کمتر نیست و همه باید برای رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی که همانا استقلال و خودکفایی در همه عرصه‌هاست، کمک کنیم.



در شورای فرهنگی ستاد اقامه نماز، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ، ستاد عفاف و حجاب و امور قرآنی عضویت دارند.