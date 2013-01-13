23 درصد اشتغال کشور بر عهده بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی بعدازظهر امروز در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اساسی ترین نیاز بخش کشاورزی، جذب سرمایه گذاران و پایداری این مهم است.

وی افزود: هم اکنون 23 درصد اشتغال و 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بر عهده بخش کشاورزی است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین بیش از 95 درصد از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل و توسط تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی تولید می شود که با تحقق این مهم یک گام تا خودکفایی فاصله داریم.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر تولید محصولات کشاورزی در کشور به 110 میلیون تن افزایش یافته است که امید می رود این محصولات در سال زراعی جاری به 118 میلیون تن افزایش یابد.