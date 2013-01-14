حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه در گذشته در ایران فقط سه کارخانه شیر در مشهد، تهران و شیراز بودند و محصولات اینها محدود به شیر و خامه بود، گفت: از ابتدای سال هشتاد به بعد کارخانه های زیادی احداث شده و دارای رشد چشمگیری نیز بوده است که دارای محصولات مرغوبی هستند.



دولت باید به واحدهای صنعتی و سنتی به یک میزان توجه کند



وی با بیان این که تولیدات واحدهای لبنیاتی سنتی با استقبال مردم مواجه شده اند و این به ذائقه مردمی که سنتی پسندتر هستند ارتباط پیدا می کند، اظهار داشت: شیرهای خام سنتی که توسط مردم خریداری می شود و در منزل جوشانده می‌شود دمای صد درجه را می‌بیند و این خود به معنی صد در صد پاستوریزه شدن است، این در حالیست که شیرهای پاستوریزه شده در واحدهای صنعتی دمای 72 درجه را به خود می‌بیند.



مدیر اتحادیه لبنیات واحدهای سنتی استان قم با یادآوری این مطلب که چه در طول دوره مسولیت خود و چه قبل از آن اختلافی بین واحدهای سنتی و صنعتی وجود نداشته است، ابراز کرد: ما بدلیل مشکلات فراوانی که دولت دارد هیچ درخواستی از آن نداشتیم ولی واحدهای صنعتی از دولت علوفه و سایر موارد را می‌خواهند. در کل از قدیم الایام دامداران هیچگاه خود را وابسته به حکومت‌ها نکرده‌اند.



برخی واحدهای صنعتی کم فروشی می‌کنند



این تولید کننده محصولات لبنی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات و محدودیت‌هایی که در بخش‌های صنعتی وجود دارد در بین تولیدکنندگان سنتی نیز موجود است، بیان کرد: به طور مثال فقط در بخشی که من مسئول آن هستم هزار و 100 اشتغال زائی صورت گرفته است که همه اینها بیمه هستند و محصولات ما دارای مالیات و ارزش افزوده است و این منطقی نیست که فقط یک تولید کننده صنعتی مدعی باشد که مثلا من یک دستگاه خریدم و یا بگوید که 200 نفراشتغال زائی کردم . پس دولت فقط باید به تولیدکنندگان صنعتی توجه داشته باشد.



وی تعداد واحدهای سنتی تولید شیر در استان قم را 255 عدد برشمرد و گفت: با اضافه کردن ۴ واحد تولید شیر صنعتی تعداد کل تولیدی های لبنیات استان به 259 مورد می‌رسد.



وی با انتقاد از کم فروشی که در بین بعضی از واحدهای صنعتی تولید لبنیات وجود دارد، افزود: چه من که یک تولید کننده سنتی هستم و چه کسی که تولید کننده صنعتی است نباید کم فروشی کنیم چرا که این کار باعث می‌شود کل تولیدکنندگان لبنیات زیر سوال بروند. اگر روی پاکت خامه درج شد 100 گرم خامه باید 100 گرم تحویل داده شود نه این که با کم فروشی باعث فشار و ایجاد بی اعتمادی بین مردم شد. باید منافع مردم را در نظر گرفت و متوجه بود که هرکس که می‌تواند ارزان تر تولید کند؛ باید ارزان تر بفروشد تا به مردم کمک کند که در این صورت لقمه‌اش پربرکت خواهد بود.



بهرامی با بیان این که میزان تولیدات در استان قم چه در سطح سنتی و چه در سطح صنعتی مناسب است، گفت: خوشبختانه در کل کیفیت تولیدات لبنیات سنتی و صنعتی در مرحله خوبی قرار دارد و نباید هیچ یک از دو روش را زیر سوال برد.



واحدهای دامداری قم بیش از پنج هزار نفر اشتغالزایی دارند



مدیر اتحادیه لبنیات واحدهای سنتی استان قم با اشاره به اینکه از نظر تولید صنعتی 8 پروانه بهره برداری در استان قم وجود دارد ولی فقط 4 تا از آنها فعالند، گفت: همه اینها در ابتدا سنتی بودند و بعد از طی مراحل رشد و توسعه صنعتی شدند که این باعث افتخار ما سنتی هاست.



بهرامی تعداد اشتغالزائی در واحدهای دامداری را طبق آخرین آمار بالغ بر پنج هزار نفر برشمرد و اظهار داشت: از تعداد اشتغالزائی کارخانه ها آگاه نیستم ولی قطعا این واحدها نسبت به خودشان اشتغال زائی دارند.



این تولید کننده لبنیات با ذکر این نکته که تاثیر نوسانات ارزی بر بازار لبنیات بویژه برای تولیدکنندگان صنعتی مهم زیاده بوده است اذعان داشت: پس از آن که ارز به سروسامان نسبی رسید قیمت لبنیات ثابت مانده است، الان بازار رکود خوبی دارد. محصول ما با ده درصد سود تولید می شود و اگر هزینه تولید برای ما پایین بیاید ما هم قیمت فروش را کاهش خواهیم داد. این درحالی است که قیمت گاز، برق، کارگر در این چند سال چند برابر شده است اما تاکنون اعتراضی نکردیم.



بهرامی با انتقاد از روند قیمت گذاری‌ها روی محصولات لبنی بیان کرد: سود ما را کمیسیون‌های مجلس تعیین کرده اند. لذا باید نهادهای ناظر اجازه ندهند تا سود یک کارخانه دار از حد تعیین شده تجاوز کند.گرانفروشی که این طیف از کارخانه داران انجام می دهند به نام همه لبنیاتی ها تمام می شود.



تولید روزانه 2 هزار تن شیر در قم



مدیر اتحادیه لبنیات واحدهای سنتی استان قم با تاکید بر این که در استان 10هزار راس دام وجود دارد که روزانه تولید دو هزار تن شیر می‌کنند، اذعان داشت: ما روزانه بیش از 4500 تن تولید شیر داشتیم که اکنون به 2 هزار تن رسیده است که نشان دهنده کاهش تولید است ولی با همین مقدار در حال حاضر بازار مناسبی داریم.



وی با تاکید براینکه علت این کاهش همان بحث گران شدن نهاده برای دامداران بود که سبب فروش تعداد زیادی دام شد، گفت: این که دولت قیمت را برای شیر 930 تومان تعیین کرده برای دامدار به صرفه نیست و آذوقه دامی بیشتر از این قیمت هزینه وارد می کند.جالب تر آن که قیمت شیر در حال حاضر از قیمت سبزی خوردن پایین تر است.



این تولید کننده لبنیات حرکت اداره بهداشت در توقیف محصولات پنیر تبریز را غیر ضروری خواند و با بیان اینکه برای نظارت بر محصول باید به نمونه برداری ها بسنده کرد، افزود: پنیر تبریز یک محصول ایرانی شناخته شده و مورد استفاده در جهان است، نباید به صرف اینکه یک شماره بهداشتی روی آن ثبت نبود روند تولید آن متوقف شود و محصول ماه‌ها در قرنطینه بماند و فاسد شود. بلکه می‌توان با نمونه برداری سطح بهداشتی و کیفیت محصول را سنجید و نیازی به توقیف کل محصول نیست.



