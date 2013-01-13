طرح "خانه‌ های بهشتی" در دارالشهدای تهران اجرا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تجلیل از خانواده شهدا و صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت، بانک اطلاعات خانواده شهدای منطقه با همکاری اداره امور ایثارگران و خانه شهریاران جوان تکمیل و به‌ روزرسانی می ‌شود.

رسیدگی به امور خانواده شهدا به صورت منظم توسط اداره امور ایثارگران منطقه جنوب غرب تهران انجام می ‌شود، اما با این حال همگام با اجرای طرح "اردوی جهاد شهری خانه شهریاران جوان" اعضای این خانه با اجرای طرح معنوی "خانه‌ های بهشتی" برای تکمیل اطلاعات خانواده شهدا اقدام می‌ کنند.

در این طرح 12 نفر از اعضای خانه شهریاران جوان در قالب شش گروه دو نفره به صورت دیدارهای روزانه و هفتگی به دیدار خانواده شهدای منطقه می ‌روند و با جمع ‌آوری یادگارهای شهدا برای موزه شهدای منطقه و گردآوری سخنان و دست نوشته شهدا اقدام می ‌کنند.

جمع‌آوری و فایل‌ بندی اطلاعات خانواده شهدا اگرچه چندی پیش توسط اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه جنوب غرب پایتخت آغاز شد، اما با این حال به نظر می ‌رسد با مشارکت اعضای خانه شهریاران جوان در این طرح، اجرای آن سرعت بیشتری به خود گیرد.

معرفی نامزدهای پانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان تهران

نامزدهای دو بخش دینی و زندگینامه پانزدهمین جشنواره دو سالانه کتاب کودک و نوجوان گرامیداشت یاد شهید "بهنام محمدی" معرفی شدند.

هیئت داوران پانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در مجموع یکهزار و 365 کتاب را مورد ارزیابی قرار دادند.

قرار است، دوشنبه 25 دی ماه برگزیدگان این جشنواره ساعت 15 تا 17 در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون تهران معرفی شوند.

در این آیین از برترین کتابهای منتشر شده در سالهای 1389 و 1390 در رشته های شعر، داستان تألیف، داستان ترجمه، علمی و آموزشی، دینی، زندگی نامه، بازنویسی و تصویرگری، گرافیک و طراحی جلد معرفی تجلیل خواهد شد؛ همچنین در این آیین پنج مداد پرنده که مهم ترین جایزه جشنواره بود نیز به پنج برگزیده اهدا خواهد شد و تجلیل از خانواده شهید "بهنام محمدی" نیز ازدیگر برنامه های آیین فردا اعلام شده است.

هیئت داوران در بخش "زندگی نامه" پانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان 50 اثر را مورد ارزیابی قرار داد.

بر همین اساس، هیئت داوری در بخش "داستان مذهبی کودک" مجموعه "قصه های عاشورایی"، نوشته "فریبا کلهرگ از انتشارات قدیانی، مجموعه "قصه های مسجد"، نوشته "نورا حق پرست" از انتشارات به نشر و کتاب "ماهک و پرنده ها" نوشته "حسین زاهدی نامقی" از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نامزد دریافت جایزه کرد.

همچنین در بخش "داستان مذهبی نوجوان" هیئت داوران، کتابهای "سرزمین آرزوها" نوشته "مرتضی عبدالوهابی" از انتشارات بوستان کتاب قم، "در رمز و راز" نوشته "مصطفی جمشیدی"، "غنچه همان گل است" نوشته "سعید روح افزا" هر دو از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شد.

"صبح روز عید" نوشته "حمیدرضا شاه آبادی"، "بهشت منتظر می ماند" نوشته "داوود امیریان"، "فصل چیدن" نوشته "محسن هجری"، "باران صدایم می کند" نوشته "محمدرضا شمس"،"که مپرس" نوشته "جعفر ابراهیمی" و "صلح بدون آشتی" نوشته "مصطفی خرامان" همه از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامزدهای دریافت این جایزه شدند.

بر اساس این گزارش، در بخش "ادبیات مذهبی نوجوان"کتاب های "مرام خوبان" نوشته "محمود پوروهاب"، "آن سوی تن"نوشته "مرتضی دانشمند"، "خاندان پاکگ" نوشته "مجید ملامحمدی"، "میان ما و خدا"، "پیشوایان نور" و "دزد آتش" هر سه نوشته "سعید روح افزا" از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شدند.

همچنین هیئت داوری در بخش "زندگی نامه" کتابهای "آخرین نبرد" نوشته "داوود امیریان"، "غربال در ساعت 25" نوشته "فرامز پالیزدار" و "در راه که می آمدی، سحر را ندیدی"؟ نوشته "زهرا زواریان" هر سه از انتشارات شاهد، "چلچراغی در تاریکی" نوشته "هادی سیف" از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، "شهید بهنام محمدی" نوشته "داوود امیریان"، "الله وردی خان" نوشته "جعفر توزنده جانی" و "سحاب" نوشته "افشین نادری مزجین" هر سه از انتشارات مدرسه را به عنوان نامزد انتخاب کرد.