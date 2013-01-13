مشکلات استاندارد سازی شن و ماسه در گیلان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی یوسفی امروز افزود: عدم برخورد قاطع با واحدهای متخلف غیراستاندارد، استفاده پراکنده پروژه های عمرانی استان از مصالح واحدهای تولیدی غیراستاندارد و نبود تفاوت قیمت بین محصولات واحدهای فاقد دارای علامت استاندارد از مهمترین مشکلات تولید کنندگان واحدهای دانه بندی است.

همچنین ایجاد آزمایشگاه تخصصی از سوی انجمن تولید کنندگان شن و ماسه را خواستار شد و اظهارداشت: مصالح مرغوب نقش مهمی در ساخت و سازها دارد.

برگزاری دوره آموزشی امنیت اجتماعی در استاندارد استان

در راستای طرح آموزش ارتقای دانش اجتماعی برای کارکنان سازمان ها یک دوره آموزشی با این عنوان در اداره کل استاندارد گیلان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با سخنرانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان در مورد کلیات امنیت اجتماعی، راه های پیشگیری و مقابله با جرائم و مراعات قوانین راهنمایی ورانندگی همراه بود ، تمامی کارکنان اداره کل استاندارد گیلان حضور داشتند.

آغاز طرح بازرسی از نمایندگی های خودرو در گیلان

معاون فنی اداره کل استاندارد گیلان از آغاز طرح بازرسی از نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکت های خودرو ساز در سطح استان خبر داد.

مهدی محمدی کوچصفهانی افزود: در این طرح بر اساس چک لیست مشخص شده علاوه بر بازرسی فیزیکی خودورهای صفر کیلومتر 28 قطعه و همچنین مجموعه فنی خودرو بصورت مجزا هم در خودروها و هم در انبار نمایندگی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

گزارش نظارت بر مراکز عرضه در گیلان ارائه شد

از ابتدای شش ماهه دوم امسال در 720 مورد بازرسی از اصناف مختلف 343 نمونه برداری توسط بازرسان استاندارد از مراکز عرضه گیلان انجام شد.

بر اساس همین گزارش این تعداد نمونه برداری شامل 11 هزار و 800 کالا به ارزش بیش از 390 میلیون ریال بوده که در 979 آزمون در آزمایشگاه های اداره کل استاندارد گیلان و نیز آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته است.