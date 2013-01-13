به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری‌نسب عصر یکشنبه در نشست با سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تنگستان اظهار داشت: اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح جامعه تاثیر بسیار زیادی در هدایت اقشار مختلف و به‌ویژه تاثیر بسیار خوبی در بین قشر جوان و نوجوان دارد.

وی بر لزوم افزایش و گسترش فعالیت‌های فرهنگی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: فرمانداری تنگستان آماده همکاری برای ارائه خدمات فرهنگی به سایر ادارات است و همه تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.

فرماندار تنگستان ادامه داد: این فرمانداری ضمن حمایت از طرح‌های فرهنگی که در سطح این شهرستان دارای ریشه تاریخی و مذهبی و اثربخشی لازم باشد، زمینه گسترش اینگونه فعالیت‌های فرهنگی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

سرپرست تبلیغات اسلامی تنگستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه همکاری و تعامل ادارات فرهنگی موجب ارتقای سطح بینش فرهنگی مردم می شود، اظهار داشت: تعامل دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند موجب افزایش کیفیت فعالیت‌های فرهنگی شهرستان شود.

حجت الاسلام آیت اندرزیان اضافه کرد: این اداره با در اختیار داشتن بیش از 140 باب مسجد، 83 حسینیه، 170 هیئت مذهبی، 13 موسسه و خانه قرآن روستایی و البته کانون‌های فرهنگی که به تازگی تشکیل شده، کمک کار بسیار خوبی برای دستگاه‌های است که بخواهند در راه نشر و توسعه فرهنگ دینی با این نهاد مقدس همکاری کنند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی منظم و هدفمند است که نهادهای فرهنگی باید با دقت بیشتری در این راستا گام بردارند.