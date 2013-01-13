آینده درخشان شمشیربازی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل ‌الله باقرزاده عصر امروز در حاشیه سفر خود به گیلان مسائل ژنتیکی و هوش را جزء شاخصه ‌های رشته ‌های مختلف ورزشی دانست و افزود: اگر در رشته شمشیربازی کشور سرمایه‌ گذاری شود می‌ توان موفقیت های بیشتری را نسبت به گذشته کسب کرد.

وی همچنین با بیان اینکه شمشیربازی از رشته‌ های المپیکی است، گفت: بیش از 50 درصد مدال های المپیک از سوی کشورهای چین، کره و ژاپن که از قدرت‌های آسیا هستند به دست آمد و ایران نیز توانست دراین رقابت ها مدال کسب کند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی کشوربا اشاره به اینکه گیلان در کسب مدال برای کشور نقش بسزایی دارد از مدیرکل ورزش و جوانان استان درخواست کرد تا از رشته شمشیربازی برای توسعه بیشتر در استان حمایت کند.

وی در ادامه استان گیلان را جزء 10 استان برتر کشور در ورزش شمشیربازی دانست و عنوان کرد: این خطه از نظر ورزشکاران سازمان ‌یافته در رشته شمشیربازی رتبه نخست کشور را دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان نیز با بیان اینکه برای توسعه پایدار ورزش به نیروی انسانی متفکر و کارآمد نیاز است، گفت: هیئت های ورزشی استان باید اداره تیم‌ های مختلف ورزشی باید به بخش خصوصی واگذار کنند.

محمد بابایی حفظ جایگاه ورزش استان را مهم عنوان کرد و افزود: جایگاه ورزشی گیلان باید با همفکری تمام هیئت های ورزشی حفظ شود.

وی همچنین برای حمایت از رشته شمشیربازی گیلان با کاهش یک‌ چهارم هزینه اجاره سالن شمشیربازی موافقت کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان یادآورشد: گیلان توانایی برگزاری رقابت های کشور در رده بانوان، آقایان و کلاس های آموزشی مربیگری و داوری را دارد و این امر توجه بیش از پیش مسئولان فدراسیون را می طلبد.