عملیات کابل بافی تله سی یژ منطقه گردشگری کامان قزوین تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز صادقی مدیرمنطقه یک شهرداری گفت: عملیات عمرانی پیاده ‌روسازی و هدایت آبهای سطحی محور منتظری، مولوی تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

صادقی افزود: برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر دو میلیارد و700 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی از اجرای عملیات هدایت آب‌های سطحی و پیاده روسازی خیابان تهران قدیم با اعتباری افزون بر چهار میلیارد و450 میلیون ریال با20 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه تا بهار سال آینده به پایان خواهد رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این محورها، ضمن مقاوم سازی وکف سازی با مصالح جدید، مسیرهای ویژه معلولین نیز در نظر گرفته شده است.

صادقی اضافه کرد: آماده سازی شهرک هفت سنگان و باغ نشاط با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است و آماده سازی چوبیندر نیز تا پایان بهار سال آینده به پایان خواهد رسید که برای اجرای آن اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این مطلب که آماده سازی شهرک دانش نیز با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست گفت: برای اجرای این طرح دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

صدور 82 مجوز حفاری در قزوین

حسین بهزاد پور، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: شهرداری در نه ماهه امسال با صدور 82 مجوز حفاری، 142 هزار متر کنده کاری در منطقه دو را عملیاتی کرده است.

وی افزود: در مدت یاد شده با صدور مجوزهای صادر شده 142 هزار متر حفاری از طرف شرکت های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات در منطقه دو شهرداری انجام شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری یادآورشد: برای کلیه ادارات خدمات رسان که درخواست حفاری داشتند مجوز صادر شده است و شرکت آب و فاضلاب طبق قرارداد تعهد کرده بعد از اتمام حفاری نسبت به ترمیم، ‌مرمت و آسفالت محل حفاری اقدام کند در غیر این صورت شهرداری نسبت به ترمیم،‌ مرمت و آسفالت اقدام و هزینه های انجام شده را از شرکت های حفاری دریافت خواهد کرد.

پایان عملیات ساماندهی آبهای سطحی پونک

ناصر گنجی مدیر منطقه سه شهرداری قزوین اظهارداشت: 90 درصد از عملیات عمرانی ساماندهی آب‌های سطحی پونک و جانبازان پایان یافته است.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح با 450 میلیون تومان اعتبار به زودی به اتمام خواهد رسید.

مدیرمنطقه سه شهرداری قزوین گفت: امسال طبق برنامه ‌ریزی انجام شده آب‌های سطحی مسیر بلوار امیرکبیر پونک تا جانبازان ساماندهی خواهد شد و برای ساماندهی هدایت آب‌های سطحی پونک و جانبازان امسال 850 متر طول برنامه ‌ریزی شده است و عملیات عمرانی آن زودتر از موعد تعیین شده به اتمام خواهد رسید.

وی گفت: این پروژه از اول تیرماه امسال آغاز شده و پیش بینی شده بود در مدت هشت ماه اجرایی شود که خوشبختانه عملیات

عمرانی این پروژه زودتر از موعد به اتمام خواهد رسید و اکنون در مرحله آزمایش و تحویل به کارفرماست.

مدیرمنطقه سه شهرداری قزوین با بیان اینکه برای ساماندهی پروژه‌های آب‌های سطحی 550 مترطول لوله گذاری و 250 متر دیوار سنگی انجام خواهد شد افزود: رفع آب گرفتگی و ساماندهی آب‌های سطحی که در زمان بارندگی موجب کندی تردد شهروندان و خودروها و یا مسدود شدن مسیرها می‌شود از مهمترین اولویت هایی است که از سوی مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: عملیات عمرانی این پروژه امسال با 450 میلیون تومان از اول تیرماه سال جاری آغاز شده است و با اتمام این پروژه آب‎های سطحی پونک از شمال اتوبان به کانال جانبازان هدایت خواهد شد.

خدمات رفاهی چوبیندر افزایش یافته است

نشست اعضاء شورای اسلامی شهر، شهردار، مدیرمنطقه یک شهرداری و مدیران شهری قزوین با اهالی ناحیه چوبیندر به منظور بررسی معضلات و مشکلات مردم این ناحیه در مسجد صاحب الزمان چوبیندر برگزار شد.

مسعود نصرتی، شهردار قزوین در این نشست اظهارداشت: روحیه ایثارگری و گذشت مردم ناحیه چوبیندر قزوین مثال زدنی است.

نصرتی گفت: شما همواره نظام جمهوری اسلامی را در تمام لحظات و شرایط همراهی کرده اید و امروز نیز انتظار می رود با توجه به شرایط موجود پیشتیبان و همراه نظام باشید.

این مسئول از افتتاح ایستگاه آتش نشانی در چوبیندر به مدیریت حوزه بحران استان با اعتبار پنج میلیارد ریال در دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: در سال آینده پروانه طبقه سوم برای رونق ساخت و ساز در این ناحیه نیز برای مردم چوبیندر در صورتی که فنداسیون و پی ساختمان های احداث شده محکم باشد صادر خواهد شد.

شهردار قزوین از اهالی ناحیه چوبیندر خواست تا اجازه استفاده از چاه متروکه کنار جاده چوبیندر جهت آبیاری فضای سبز را به سازمان پارک ها و فضای سبز را بدهند و در این زمینه با مدیریت شهری همکاری کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ناحیه چوبیندر از لحاظ جمعیتی بزرگترین ناحیه شهری قزوین محسوب می شود، رسیدگی به امور آن، نیازمند برنامه ریزی بیشتر است که در همین راستا شهرداری منطقه یک برنامه مستمری را جهت دیدارهای فصلی با اهالی ناحیه را در دستور کار قرار داده است.

نصرتی با اشاره به تحولات چشمگیر قزوین در حوزه عمرانی نظیر احداث بلوارها، تقاطع ها و در دست احداث 17 برج یادآورشد: ناحیه چوبیندر از تاثیر این تحول بی بهره نخواهد بود.

خورشیدی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم در این نشست گفت: بودجه شهرداری با همکاری مردم تامین می شود.

خورشیدی در خصوص مراحل بررسی و پیگیری درخواست های مردم در صحن شورای اسلامی، افزود: بودجه شهرداری توسط مردم تامین می شود، لذا انتظار می رود با همت و همکاری شما مسائل و معضلات مطرح شده رفع شود.

اجرای طرح کارت پارک در خیابان نادری

مسئول طرح کارت پارک سازمان ترافیک شهرداری قزوین از اجرای مجدد طرح کارت پارک در خیابان نادری قزوین خبر داد.

سپیده صالحی اظهارداشت: طرح کارت پارک در خیابان نادری پیش از این نیز اجرا می شد اما به دلیل احداث پل روگذر نادری به حال تعلیق درآمد.

وی افزود: به دنبال تقاضای پلیس پس از بازدید مشترکی که برای نصب تابلوهای کارت پارک و توقف مطلقا ممنوع در حریم تقاطع ها، انجام شد اجرای طرح کارت پارک مجددا در این محدوده از شهر آغاز شده است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین اجرای طرح کارت پارک علاوه بر نادری جنوبی در خیابان نادری شمالی که قبلا مصوبه آن از سوی شورای شهر دریافت شده اجرا خواهد شد.

مسئول طرح کارت پارک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین عنوان کرد: در خیابان نادری طرح اجرای کارت پارک فعلا به صورت سنتی اجرا می شود و پس از آماده شدن تجهیزات سیستم که شامل کارت الکترونیکی و دستگاه های پایانه فروش است، طرح به صورت مکانزه به اجرا درخواهد آمد.

صالحی با اشاره به این که در خیابان فلسطین نیز مشکلات متعددی از لحاظ کمبود پارک حاشیه ای وجود دارد گفت: در این محدوده از شهر نیز بررسی های کارشناسی در حال انجام است که پس از بررسی های کارشناسی در خصوص امکان اجرای طرح پارک حاشیه ای از طریق نظارت پارکبان ساماندهی خواهد شد.

اتمام 70 درصد عملیات عمرانی در خیابان نادری

فرامرز صادقی، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از اتمام 70 درصد از عملیات عمرانی احداث سرویس بهداشتی در خیابان نادری قزوین خبر داد.

وی افزود: ساخت سرویس بهداشتی خیابان نادری با اعتبار یک میلیارد و200 میلیون ریال با شش چشمه تا پایان دی ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

صادقی در ادامه از اصلاح سرویس‌های بهداشتی بوستان های رز و ابن سینا در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: احداث سرویس بهداشتی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا بسیاری از بیماری‌های کلیوی به دلیل نبود سرویس های بهداشتی مناسب در سطح شهر بروز می‌کند، از این رو ساخت، مدیریت و نگهداری این مکان ها از اولویت شهرداری محسوب می شود.

پایان کابل کشی تله سی یژ در کامان

شاهرخ عطایی، مسئول موسسه رفاهی تفریحی کاسپین شهر قزوین گفت: با وجود شرایط نامساعد جوی عملیات کابل بافی تله سی یژ در منطقه گردشگری کامان به اتمام رسید.

مسئول موسسه رفاهی تفریحی کاسپین گفت: با توجه به شرایط جوی ناپایدار و بارش برف در محور کامان، عملیات نصب و راه اندازی تله سی یژ در بخش مکانیکال و الکتریکال دنبال شد و بخش بافتن کابل که یکی از حساس ترین مراحل نصب تجهیزات است به اتمام رسید.

شاهرخ عطایی افزود: در حال حاضر کابل در مسیر ایستگاه مبدأ، مقصد و 14 پایه میانی بر روی قرقره های دکل ها قرار گرفته و بخش الکتریکال نیز در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با انتقال پست کم حجم به محل پروژه، تأمین برق 800kwبرای راه اندازی در دست انجام است و فقط بارش برف عامل توقف این پروژه خواهد بود، در غیر این صورت این بخش با سرعت مضاعفی دنبال می شود.

عطایی با بیان اینکه اتمام عملیات علائم گذاری جاده دسترسی به تله سی ‌یژ توسط سازمان حمل و نقل ترافیک صورت گرفت، پروژه تورسنگ (گابیون) و اجرای هزار و500 مترمکعب سنگ چینی در راستای جلوگیری از رانش زمین را از دیگر اقدامات انجام شده در این منطقه برشمرد.

وی اظهارداشت: گاردریل های مسیر تلی سی یژ به طول تقریبی چهار هزار متر نیز به پایان رسیده است.

فرزانه نظری پور، معاون شهردار قزوین گفت: رعایت ضوابط گودبرداری در ساخت و سازهای شهر قزوین ضرورت دارد.

وی افزود: هر گونه گود برداری باید ضوابط گودبرداری و انجام مطالعات لازم در خصوص زمین، مجاورین، تعیین زمان، ارئه نقشه و تحت نظارت مهندسان ناظر صورت گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: این اقدام با توجه به افزایش تعداد گود برداری ها در سطح شهرهمچنین افزایش عمق این گود برداری ها، خطرات ناشی از آن مانند تخریب تاسیسات و شریان های شهری و ساختمان های مجاور در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: ارتفاع مجاورین و عمق گود و سازه نگهبان به شهرداری در کنترل نقشه های ساختمانی پلاکهایی که نیاز به گود برداری (احداث زیرزمین) دارند ضروری است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش از ضرورت استعلام از شرکت برق برای تامین برق لازم در مجتمع های بزرگ تجاری و مسکونی خبر داد.