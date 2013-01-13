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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۵۰

در دهه فجر:

240 برنامه فرهنگی، ورزشی و معنوی در گیلان اجرا می شود

240 برنامه فرهنگی، ورزشی و معنوی در گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از برگزاری 242 برنامه فرهنگی، ورزشی و معنوی طی دهه فجر امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بابایی امروز در نشست کمیته بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این اداره کل همچون سالهای گذشته برنامه های مختلفی همچون مسابقات، همایش ها، جشنواره های ورزشی، فرهنگی و معنوی در دهه فجر برگزارمی کند که اوج آن حضور پرشور جامعه ورزشی استان در راهپیمایی  22 بهمن ماه است.

وی اظهار داشت: برگزاری رقابت های مختلف ورزشی در رده بانوان و آقایان در سراسر استان، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، گلباران مزار شهدا، تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، نمایشگاه عکس، جشنواره ورزش های سنتی و بومی - محلی، جشن پیروزی انقلاب اسلامی، حضور ورزشکاران در نماز جمعه و حضور جامعه ورزش و سمن های جوان در راهپیمایی 22 بهمن ماه از مهمترین برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان همچنین از ارائه خدمات ویژه به صورت نیم بها و رایگان در اماکن ورزشی  و خدمات رسانی رایگان هیئت پزشکی ورزشی به مردم در ایام الله دهه فجر خبر داد.

کد مطلب 1790151

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