منچسترسیتی در خانه آرسنال به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان روبرتو مانچینی موفق شدند در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس موفق شدند با نتیجه 2 بر صفر از سد میزبان خود آرسنال عبور کنند.

در این دیدار ابتدا "لوران کوشیلنی" در دقیقه 10 بازی به دلیل خطا روی "ادین ژکو" در محوطه جریمه با کارت قرمز داور روبرو شد و از زمین اخراج شد. یک ضربه پنالتی هم به سود سیتی اعلام شد که ژکو نتوانست آن را به گل تبدیل کند.

در ادامه بازی سیتی موفق شد 2 بار در دقایق 21 و 32 به ترتیب توسط "جیمز میلنر" و ادین ژکو دروازه آرسنال 10 نفره را باز کند.

در نیمه دوم تلاش آرسنال برای باز کردن دروازه منچسترسیتی سودی نداشت تا اینکه در دقیقه 75 "ونسان کمپانی" مدافع منچسترسیتی به دلیل خطای خشن روی "جک ویلشر" با کارت قرمز داور جریمه و از زمین اخراج شد.

دو تیم که 25 دقیقه پایانی را با 10 بازیکن بازی کردند در نهایت نتوانستند به گل برسند تا بازی با نتیجه 2 بر صفر به سود من سیتی به پایان برسد.

جدول رده‌بندی:

1- منچستریونایتد 55 امتیاز

2- منچسترسیتی 48 امتیاز

3- چلسی 41 امتیاز - یک بازی کمتر

4- تاتنهام 40 امتیاز

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18- آستون ویلا 19 امتیاز

19- ردینگ 16 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 14 امتیاز