شهرداری گرگان در تهران نفت سپاهان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای نفت سپاهان و شهرداری گرگان به عنوان نخستین دیدار از هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور یکشنبه شب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. این دیدار با پیروزی 80 بر 74 شاگردان اسدالله کبیر به پایان رسید.
شهرداری گرگان که پیش از این دیدار در رده هفتم جدول ردهبندی قرار داشت، با پیروزی در دیدار یکشنبه شب مجموع امتیازات خود را به 19 رساند و یک رده در جدول ردهبندی صعود کرد. نفت سپاهان نیز با وجود متحمل شدن شکست از رده نهم یک پله ارتقا یافت. این تیم در حال حاضر و با احتساب باخت برابر شهرداری گرگان 17 امتیازی است.
البته جایگاه دو تیم شهرداری گرگان و نفت سپاهان در هفته چهاردهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر پس از برگزاری کامل دیدارهای این هفته نهایی میشود. چهار دیدار دیگر این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر دوشنبه برگزار میشود. برنامه این بازیها به شرح زیر است:
* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی ماهشهر(ساعت 15:15 - تالار بسکتبال آزادی)
* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16- سالن اندیشه بندرامام)
* فولاد ماهان اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 16 - یالن مخابرات اصفهان)
* مهرام تهران - البدر بندر کنگ (ساعت 17:15 - تالار بسکتبال آزادی)
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