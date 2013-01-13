۲۴ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۴۰

سمیعی:

کاهش محسوس دما در گلستان/ احتمال آسیب به بخش کشاورزی

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای آینده در استان و با تاکید بر رعایت نکات ایمنی توسط کشاورزان گفت: با توجه به یخ‎بندان و سرمای شدید احتمال آسیب به باغات مرکبات کشاورزی وجود دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سمیعی در نشست مدیریت بحران استان گفت: بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان و گزارش‎های دریافتی از اواخر روز دوشنبه هفته جاری استان کاهش دمای محسوسی را تجربه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: طبق این گزارش با نفوذ امواج سامانه ناپایدار، استان شاهد وزش باد، مواج شدن دریا، بارش باران و برف خواهد بود و این سامانه صبح روز چهارشنبه از فراز استان عبور خواهد کرد.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان همچنین از احتمال وقوع یخ‎بندان در شب‎های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
 
وی از شهروندان گلستانی خواست با توجه به وقوع یخ‎بندان طی روز جاری و روزهای آینده حتی‎المقدور از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

این مسئول تصریح کرد: شهروندان از تردد با وسیله نقلیه فاقد لاستیک یخ‎شکن یا زنجیر چرخ در مناطق مرتفع و کوهستانی استان پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان تاکید کرد: به منظور پیشگیری از کمبود اکسیژن و تولید گازهای مضر در روزهایی که برودت هوا زیاد است وسایل گرمایشی منازل و محل کار خود را متناسب با حجم هوای محیط و نحوه تهویه آن تنظیم کنید.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین متذکر شد: از عبور از سطح یخ‎زده حوض‎ها و دریاچه‎های مصنوعی پارک‎ها جداً خودداری کنید.
