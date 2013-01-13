کاهش محسوس دما در گلستان/ احتمال آسیب به بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سمیعی در نشست مدیریت بحران استان گفت: بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان و گزارشهای دریافتی از اواخر روز دوشنبه هفته جاری استان کاهش دمای محسوسی را تجربه خواهد کرد.
وی اظهار داشت: طبق این گزارش با نفوذ امواج سامانه ناپایدار، استان شاهد وزش باد، مواج شدن دریا، بارش باران و برف خواهد بود و این سامانه صبح روز چهارشنبه از فراز استان عبور خواهد کرد.
دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان همچنین از احتمال وقوع یخبندان در شبهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
وی از شهروندان گلستانی خواست با توجه به وقوع یخبندان طی روز جاری و روزهای آینده حتیالمقدور از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
این مسئول تصریح کرد: شهروندان از تردد با وسیله نقلیه فاقد لاستیک یخشکن یا زنجیر چرخ در مناطق مرتفع و کوهستانی استان پرهیز کنند.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان تاکید کرد: به منظور پیشگیری از کمبود اکسیژن و تولید گازهای مضر در روزهایی که برودت هوا زیاد است وسایل گرمایشی منازل و محل کار خود را متناسب با حجم هوای محیط و نحوه تهویه آن تنظیم کنید.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین متذکر شد: از عبور از سطح یخزده حوضها و دریاچههای مصنوعی پارکها جداً خودداری کنید.
