دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در ماسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم مهدی زاده گفت: با دریافت گزارش هایی مبنی براینکه دو نفر در شهرستان ماسال و همجوار با نشان دادن خودروهای به خریداران و دریافت مبلغ توافقی ازتحویل خودروها به مالباختگان امتناع می کنند، موضوع به صورت ویژه در دستورکار اکیپی از ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: کارآگاهان آگاهی با بدست آوردن اطلاعات اولیه از مالباختگان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفای این دو متهم را شناسایی و به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی ماسال تصریح کرد: تیم بررسی کننده این پرونده سرانجام پس از اطمینان از حضور افراد کلاهبردار در محل با هماهنگی با مقامات قضایی در اقدامی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهمان پس انتقال به پلیس آگاهی در مواجهه حضوری با مالباختگان به جرم خود اعتراف و مشخص شد که شش دستگاه خودرو را به صورت صوری به مالباختگان فروخته و یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند.

سرهنگ مهدی زاده در ادامه با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی و با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شدند از مردم این شهرستان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری قبل از انجام هر معامله ای از صحت و سقم اظهارات فروشنده اطمینان حاصل کنند.

پلمپ 9 واحد صنفی متخلف در شهرستان صومعه سرا

فرمانده انتظامی صومعه سرا از پلمپ 9 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. سرهنگ پاسدار احمد عسکری گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان به منظور نظارت بر عملکرد و اجرای قانون از سوی اصناف از واحدهای صنفی این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: پلیس امنیت عمومی با بازدید از اصناف 9 واحد صنفی متخلف را شناسایی و این واحدهای صنفی را به دلیل بی توجهی به تذکرات ماموران پلمپ و صاحبان این اصناف را با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی صومعه سرا در ادامه به متصدیان اصناف رعایت آئین نامه های ابلاغی از سوی اداره اماکن و رعایت شئونات اسلامی را متذکر و از مردم فهیم شهرستان نیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 مراتب را گزارش کنند.