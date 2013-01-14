به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی درباره دیدار اخیر مردم قم با مقام معظم رهبری گفت: معمولا دیدارهایی که مردم قم با مقام معظم رهبری دارند با مناسبت‌های مهم تاریخی کشور همراه می‌شود مثلا در سال 86 که پیش از انتخابات مجلس بود و یا در سال 88 که انتخابات ریاست جمهوری بود. امسال هم همین اتفاق پیش آمد و در دیدار مقام معظم رهبری با مردم قم به نکات انتخاباتی و موارد مورد نظر درباره انتخابات اشاره کردند.



وی در ادامه به فرازهایی از سخنان رهبر انقلاب درباره انتخابات آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که مطرح است این است که عده‌ای می‌گویند ما دنبال انتخابات آزاد هستیم و مقام معظم رهبری به نحوی خواستند پاسخ بدهند به این شبهه افکنی و جلوگیری کنند که در آینده کسانی بخواهند با مطرح کردن انتخابات آزاد برای مملکت مشکلی ایجاد کنند.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین افزود: رهبر معظم انقلاب به نکته دقیقی اشاره کردند و آن اینکه در این کشور 34 انتخابات برگزار شده و همواره انتخابات‌ها آزاد بوده است و نظام جمهوری اسلامی در حفظ و نگهداری و حفاظت از آرای مردم همواره سعی خود را کرده است. ایشان اعلام کردند که پس از 34 سال که از انقلاب می‌گذرد ما 34 انتخابات برگزار کرده‌ایم و همه هم در کمال آزادی و سلامت بوده است. از اولین انتخابات که انتخابات به اصل جمهوری اسلامی بوده است تا آخرین انتخابات که 12 اسفند سال گذشته برگزار شد همگی در کمال آزادی بوده و مردم با فراغ بال نامزدهای خود را انتخاب می‌کردند و به پای صندوق‌های رای می‌رفتند. کسی نمی‌تواند این شبهه را وارد کند که انتخابات در ایران آزاد نیست.



انتخابات باید نماد انسجام ملی ما باشد



وی در ادامه درباره ضرورت حفظ آرامش در انتخابات آینده نیز گفت: انتخابات باید نماد انسجام ملی ما باشد. انتخابات برای ما یک فرصت مهم و تاریخی است که ما از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی می‌توانیم با مخالفین و معاندین و دشمنانمان مقابله کنیم.



حجت الاسلام بنایی افزود: نفس حضور مردم در پای صندوق‌های رای و حضور حداکثری آنها اولین کارت گفتگوی ما در هر مذاکره‌ای می‌تواند باشد و در تمامی سال‌های پس از انقلاب هم هر زمانی که مردم در پای صندوق‌های رای حضور داشتند و یا در مواقعی مانند 22 بهمن حضور میلیونی داشتند تا مدت‌ها لحن طرف‌های غربی عوض می‌شد. چراکه حضور آگاهانه است و دشمنان دست از تبلیغات خود بر می‌داشتند. بنابر این ما باید به عنوان کشوری که منادی اتحاد و وحدت بین مسلمین هستیم، اتحاد را در میان خودمان نیز حفظ کنیم و انتخابات هم بهترین فرصت برای انشان دادن این اتحاد و انسجام ملی است. ما باید این نماد را حفظ کنیم و از خدشه دار شدن آن جلوگیری کنیم.



وی همچنین درباره مسائل حاشیه‌ای که در رسانه‌ها تبدیل به مسائل اصلی می‌شود گفت: همه می‌دانیم که موضوع اصلی کشور مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که مقام معظم رهبری هم بارها به آن اشاره کرده‌اند و ما حتی از نامگذاری‌ چند سال اخیر توسط رهبرانقلاب به این مسئله پی می‌بریم.



نماینده مردم قم در مجلس هفتم و هشتم با اشاره به اینکه باید کمک کنیم که مردم از لحاظ اقتصادی و رفاهی تامین باشند افزود: اینطور نباشد که در این سال‌هایی که رهبری نامگذاری اقتصادی کرده اند مشکلات اقتصادی مردم هم دو چندان شود. ممکن است در این میان برخی گروه‌های انحرافی مسائل اصلی را فرعی کنند و موضوعاتی را که به زندگی مردم برنمی‌خورد و دغدغه مردم نیست را مسئله اصلی کشور کنند، مثلا زندانی شدن فردی را تبدیل به مسئله اصلی کشور کنند.