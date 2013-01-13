توقف یوونتوس مقابل پارما/ شکست رم و پیروزی لاتزیو

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس صدرنشین رقابتها در ورزشگاه انیو تاردینی مقابل میزبان خود پارما به تساوی 1-1 رضایت داد. در این دیدار ابتدا "آندره آ پیرلو" در دقیقه 52 برای یوونتوس گلزنی کرد سپس "نیکلا سانسون" در دقیقه 77 نتیجه را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار رم مقابل کاتانیا با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. در این بازی "آلخاندرو گومز" در دقیقه 61 تک گل بازی را برای کاتانیا به ثمر رساند.

اودینزه نیز موفق شد با درخشش "آنتونیو دی ناتاله" از سد فیورنتینا بگذرد. در این بازی دی ناتاله دو بار در دقایق (45، پنالتی و 66) و "لوئیس موریل" در دقیقه 67 برای اودینزه گلزنی کردند.

لاتزیو با پیروزی دو بر صفر مقابل آتالانتا و با توجه به تساوی یوونتوس به 3 امتیاز این تیم رسید. ناپولی هم با شکست پالرمو اختلاف خود با صدر جدول را به 5 امتیاز کاهش داد.

نتایج کامل بازی های امروز به شرح زیر است:

* تورینو 3 – سیه نا 2

* کالیاری 2 – جنوا یک

* کاتانیا یک – رم صفر

* لاتزیو 2 – آتالانتا صفر

* ناپولی 3 – پالرمو صفر

* پارما یک – یوونتوس یک

* اودینزه 3 – فیورنتینا یک

آخرین دیدار این هفته را تا دقایقی دیگر دو تیم میلان و سمپدوریا برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 45 امتیاز

2- لاتزیو 42 امتیاز

3- ناپولی 40 امتیاز

4- اینتر 38 امتیاز

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18- جنوا 17 امتیاز

19- پالرمو 15 امتیاز

20- سیه نا 11 امتیاز