"برف روی کاجها" بهترین فیلم/ کارگردان "ملکه" منتخب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران امشب 24 دی ماه در فرهنگسرای ارسباران در تهران برگزار شد.

جوایز بخش های مختلف این جشن به شرح زیر است:

- بهترین استفاده خلاقانه از دستاوردهای فنی:بهرام عظیمی و گروه انیمشن سازان فیلم سینمایی "تهران 1500".

- بهترین استاندارد حرفه ای تهیه کنندگی:منوچهر محمدی برای فیلم "بوسیدن روی ماه".

- بهترین تدوین:هایده صفی یاری برای فیلم "بغض".

- بهترین فیلمبرداری: دیپلم افتخار به تورج اصلانی برای فیلم "بغض" و تندیس به علیرضا زرین دست برای فیلم "ملکه".

- بهترین خلاقیت و استعداد درخشان: رضا درمیشیان برای فیلم "بغض".

-بهترین موسیقی:دیپلم افتخار به کارن همایون فر برای فیلم "برف روی کاجها" و تندیس به حسین علیزاده برای فیلم "ملکه" .

- بهترین بازیگر نقش مکمل زن:یکتا ناصر برای فیلم "یکی می خواد باهات حرف بزنه".

- بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دیپلم افتخار به حمیدرضا آذرنگ برای فیلم "ملکه" و تندیس به اکبر عبدی برای فیلم "خوابم می آد".

- بهترین بازیگر نقش اول زن: مهناز افشار برای فیلم "برف روی کاجها".

- بهترین بازیگر نقش اول مرد:دیپلم افتخار به رضا عطاران برای فیلم "بیخود و بی جهت" و تندیس به مهدی هاشمی برای فیلم "ضد گلوله".

- بهترین فیلمنامه:"برف روی کاجها" نوشته پیمان معادی.

- بهترین کارگردان:دیپلم افتخار به مانی حقیقی برای فیلم "پذیرایی ساده" و تندیس به "محمد علی باشه آهنگر برای فیلم "ملکه".

- بهترین فیلم: "برف روی کاجها" به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان.

همچنین در این مراسم از داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، پرویز داوویی و جهانبخش نورایی تقدیر شد.

