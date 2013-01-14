حال بد بیمارستانهای گرگان/ طرح های درمانی در اغما

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود امکانات و مراکز درمانی، همواره یکی از مشکلات مهم گلستان در حوزه سلامت و درمان بوده است و یکی از مهم ترین چالش های گلستان در بخش درمان، کمبود امکانات فوق تخصصی در مرکز استان است.

توزیع امکانات درمانی باید بر اساس اصول سطح بندی خدمات درمانی، جمعیت شهرستان، ضریب رشد جمعیت، مهاجرپذیری و حجم مراجعه به مراکز درمانی انجام شود.

در سند مطالعات آمایش سرزمین در بخش راهبردهای سازماندهی فضایی امکانات درمانی و بهداشتی، ارتقای مراکز درمانی کلیه مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت 250 هزار تا 500 هزار نفر تا سطح بیمارستان منطقه‌ای(سطح 4 نظام خدمات درمانی) مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس، مراکز درمانی مرکز گلستان دارای نقش و عملکرد منطقه ای هستند و گرگان که محل سکونت یک چهارم جمعیت گلستان است با توجه ضریب رشد بالای جمعیت، مهاجرپذیری و حجم بالای مراجعان به بیمارستان ها و با توجه به طرح ها و برنامه های فرادست و آمایش، نیازمند تجهیز مراکز درمانی به امکانات به فوق تخصصی پزشکی است.

این در حالی است که از 9 بیمارستان گرگان، عمر 6 بیمارستان بیش از 40 سال است و بیمارستان 5 آذر به عنوان تنها بیمارستان مرجع در استان با بیش از 100 تخت اضافه بر ظرفیت، چون سایر مراکز درمانی گرگان از فرسودگی و کمبود امکانات تخصصی و فوق تخصصی رنج می برد.

مقایسه شهرستان گرگان با دیگر مراکز استان ها، وضع نامناسب مرکز استان گلستان را در بخش درمان، آشکار می کند.

افتتاح مرکز سوانح سوختگی؛ تا پایان دولت دهم

مرکز سوانح سوختگی یکی از مهم ترین نیازهای استان است. این مرکز با زیربنای 5050 مترمربع در 4 طبقه با ظرفیت 20 تا 30 تختخواب، با اتاق عمل ترمیمی، جراحی پلاستیک و بخش های مرتبط با سوختگی در حال ساخت است، این طرح مهم از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بود.

شهریار سمنانی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، وعده افتتاح این طرح را در هفته سلامت سال 91 داده بود و طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان این طرح اکنون در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است.

مردم امیدوارند که با افتتاح این طرح تا پایان دولت دهم، گلستان نیز چون سایر استان ها از یک مرکز سوانح سوختگی مجهز بهره مند شود و مصدومان به جای انتقال به استان های همجوار در داخل استان درمان شوند.

دستگاه شتاب دهنده خطی به گلستان نرسید

استقرار دستگاه شتاب دهنده خطی در مرکز رادیوتراپی گرگان برای درمان بیماران سرطانی نیز از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بوده است که به گفته مسئولان، سفارش خرید این دستگاه از طریق کشورهای اروپایی در سال 86 داده شده است.

با گذشت چندین سال و با وجود وعده های مکرر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان، هنوز این دستگاه نصب و راه اندازی نشده است؛ این در حالی است که اکنون در بسیاری از مراکز استان های کشور این دستگاه خریداری و به بهره برداری رسیده است.



مرکز درمان ناباروری



ساخت مرکز درمان ناباروری و بانک سلول های بنیادی خون بند ناف شمال کشور در گرگان از دیگر طرح های مصوب درمانی در مرکز استان است. گرگان تنها مرکز استانی است که بانک سلول های بنیادی خون بند ناف ندارد.

نخستین مرکز تخصصی و فوق تخصصی بخش زنان و درمان نازایی در سال 88 با کمک 1.5 میلیارد تومانی یک نیکوکار گرگانی در بیمارستان دزیانی گرگان و با برآورد هزینه 4 میلیارد تومان کلنگ زنی شد.

به گفته مسئولان دنشگاه علوم پزشکی گلستان، امکانات و تجهیزات مورد نیاز خریداری شده است و این مرکز در آینده نزدیک در بیمارستان دزیانی تاسیس می شود.

بر اساس آمار مرکز بهداشت استان، بیش از پنج هزار زوج نازا در گلستان وجود دارد که برای درمان دچار مشکل هستند و مرکز درمان نازایی هنوز به بهره برداری نرسیده است.



به گفته رئیس جهاد دانشگاهی استان در اردیبهشت 89 تفاهمنامه ای از سوی مرکز جهاد دانشگاهی استان با پژوهشگاه رویان منعقد شد و قرار شد پژوهشگاه رویان به نیروی انسانی مورد نیاز مرکز درمان ناباروری را آموزش دهد و امکانات، تجهیزات و مکان این مرکز نیز از سوی مسئولان استانی فراهم شود؛ اما با گذشت چند سال از این قرارداد هنوز این مرکز به بهره برداری برسد.

چند ماه پیش عبدااله عباسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گرگان از انجام پیگیری های لازم برای افتتاح و راه اندازی این طرح خبر داد که امید می رود با توجه به کمک میلیاردی نیکوکاران گرگانی این طرح مهم هر چه زودتر به بهره برداری برسد.



طرح توسعه بیمارستان تأمین اجتماعی هنوز به بهره برداری نرسیده است



طرح توسعه بیمارستان حکیم جرجانی گرگان که مجری آن مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بود نیز هنوز به بهره برداری نرسیده است، این طرح دارای زیربنایی حدود 8 هزار متر مربع (معادل 100 تختخواب) با بخش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی و پاراکلینیک های تخصصی است.

بیمارستان حکیم جرجانی به بخش زیادی از جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان خدمات می دهد؛ این طرح در بهمن 87 آغاز شد و قرار بود پس از 15 ماه و در نیمه اول سال 89 به بهره برداری برسد که وعده مسئولان تأمین اجتماعی تاکنون محقق نشده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان چندی پیش از افتتاح این مجموعه در ماه های آتی خبر داد.



بیمارستان 100 تختخوابی دانشگاه آزاد در برزخ فراموشی



قرار بود یک بیمارستان 100 تختخوابی با هدف ایجاد رشته های دکترای حرفه ای در حوزه علوم پزشکی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ساخته شود و چندی پیش اعلام شد که موافقت اولیه این طرح نیز دریافت شده است، اما تاکنون خبری دیگری مبنی بر پیگیری ساخت مرکز درمانی منتشر نشده است.



بیمارستان های مصوب گرگان در انتظار تخصیص اعتبار و تأمین زمین



بیمارستان آیت الله طاهری گرگان در سال 90 کلنگ زنی شد، این طرح در جاده جنگل شصت کلاته گرگان و دارای زیربنایی حدود 35 هزار مترمربع است، این بیمارستان در در زمینی به مساحت 8 هکتار و در 12 طبقه ساخته خواهد شد و قرار است جایگزین بیمارستان 5 آذر شود.



علاوه بر بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله طاهری، مجوز ساخت 2 بیمارستان 500 تختخوابی و یا یک بیمارستان هزار تختخوابی در گرگان نیز دریافت شده است و برای شروع ساخت این 2 طرح بزرگ درمانی باید هر چه سریع تر زمین مورد نیاز تهیه شود.



نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی می گوید: یکی از نیکوکاران جلین گرگان، زمینی به مساحت 5 هکتار را برای ساخت یکی از 2 بیمارستان 500 تختخوابی مصوب، اهدا کرده است.



سید علی طاهری می گوید: 5 هکتار دیگر نیز برای آغاز عملیات اجرایی مرحله اول ساخت بیمارستان 500 تختخوابی باید خریداری شود.



طرح ساخت دو بیمارستان 500 تختخوابی و یا یک بیمارستان هزار تختخوابی در گرگان، جزء برنامه 5 ساله توسعه کشور است و قرار است این بیمارستان ها جایگزین بیمارستان های فرسوده گرگان شوند؛ بنابراین لازم است که مسئولان برای تأمین زمین مورد نیاز این بیمارستان ها اقدام کنند.

به نظر می رسد که بیمارستان هزار تختخوابی گرگان بهتر است در محدوده قانونی و یا در مکانی در نزدیکی محدوده قانونی شهر گرگان جانمایی شود.



مکان هایی چون محدوده 40 هکتاری مسکن مهر سعدآباد، بولوار جدید نیایش در شمال گرگان، ادامه بلوار دانش به سوی اوزینه در شرق گرگان و انتهای بولوار جرجان برای ساخت این بیمارستان، مناسب به نظر می رسد.



در مورد بیمارستان 320 تختخوابی گرگان نیز اگر چه زمین مورد نیاز تهیه شده است و بیش از یکسال و نیم از کلنگ زنی این طرح می گذرد اما برای احداث فضای فیزیکی این بیمارستان، تاکنون اقدام عملی انجام نشده است و در همین رابطه نیز چندی پیش عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم به طرح بیمارستان 320 تختخوابی گرگان به وزیر راه و شهرسازی تذکر داد.



تلاش نیکوکاران برای توسعه مراکز درمانی گرگان



با توجه به کمبود فضای لازم در بیمارستان طالقانی گرگان، برای ساخت بیمارستان فوق تخصصی کودکان در گرگان زمین مناسبی به دانشگاه علوم پزشکی اهدا شده است.



زمین این بیمارستان از سوی خانواده «مرحوم حاج محمد ویزواری» به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده است، همچنین زمین دیگری از سوی یکی دیگر از خیران شهر گرگان به نام «اردشیر شفیعی» به وسعت سه هکتار به همراه کمک نقدی 2 میلیارد تومانی برای ساخت بیمارستان اهدا شده است.



ساخت بیمارستان فوق تخصصی قلب، مرکز جراحی قلب باز و طرح توسعه بیمارستان فلسفی گرگان نیز از دیگر طرح های در دست اجرا از سوی بخش خصوصی است که حمایت بیشتر مسئولان را می طلبد.



طرح های مختلفی از سوی دولت و بخش خصوصی برای ارتقا و توسعه مرکاز درمانی گرگان در حال اجرا است. توجه ویژه به نیازهای متعدد شهر گرگان در حوزه بهداشت و درمان و رعایت اصول مربوط به سطح بندی خدمات درمانی در توزیع امکانات فوق تخصصی با توجه به جایگاه گرگان در منطقه، یکی از پیش شرط های لازم برای رفع مشکلات مراکز درمانی گرگان و استان است.