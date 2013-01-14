فولاد هرمزگان در توسعه یافتگی استان هرمزگان نقش اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نجف یکشنبه شب دیدار با مدیرعامل شرکت فولادهرمزگان بیان داشت: حضور فولادهرمزگان در منطقه جنوب کشور، بر فرآیند توسعه فرهنگ، دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت منطقه تاثیر بسزایی دارد.

نجف با اشاره به همجواری این شرکت با آبهای آزاد، اظهار داشت: نزدیکی فولادهرمزگان به منابع گاز، برق، آب و معادن علاوه بر کاهش هزینه های تولید، موضوع صادرات را با کمترین هزینه امکان پذیر می سازد.

وی ضمن ابراز خرسندی از مشارکت بانک ملت در احداث پیشرفته ترین کارخانه فولادی کشور بیان داشت: حمایت از فولادهرمزگان از اهداف بانک در راستای حمایت از تولید ملی است.

معاون مدیرعامل بانک ملت با اشاره به بازه زمانی چندین ساله کارخانجات فولاد برای تولید با ظرفیت اسمی، گفت: این شرکت با مدیریت عالی و کارکنان جوان، متعهد و متخصص توانسته در سال نخست بهره برداری به نیمی از ظرفیت خود نزدیک شود که عزم این شرکت برای کسب سهم بزرگی از تولید فولاد کشور را نشان می دهد.

وی گفت: ویژگیهای مختلف فولادهرمزگان و روند رو به رشد سریع آن، اعتماد سرمایه گذران را جلب کرده و بهترین شرایط برای ورود آن به بورس فراهم شده است.

مدیرعامل فولادهرمزگان نیز در این نشست گفت: موقعیت حساس جغرافیایی هرمزگان با وجود توانمندی و ظرفیت های بی نظیر، سبب اهمیت استراتژیک آن هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای شده است.

مهندس مرتضی آقاجانی افزود: وجود فولاد هرمزگان باعث تقویت صنعت استان بخصوص کشتی سازی می شود.

وی با بیان نقش مهم و پایه ای معادن در توسعه صنایع و ایجاد اشتغال، از اولویتهای صنعت فولاد در هرمزگان را توسعه بخش معادن عنوان کرد.

آقاجانی با اشاره به روند رو به رشد سریع فولادهرمزگان در رسیدن به ظرفیت اسمی، از شروع مطالعات طرح توسعه این شرکت خبر داد.

مدیرعامل فولادهرمزگان همراهی سیستم بانکی در تأمین نقدینگی صنایع برای تسریع در تولید را اساسی دانست.