بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال آمده است: شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391، مقرر نمود مفاد ماده 5 ( شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ) موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 2/3/1391، به شرح زیر اصلاح گردد:

" اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده (وجوه اداره شده) از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها، بلا اشکال است."