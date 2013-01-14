  1. اقتصاد
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۹

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات بانکی

براساس بخشنامه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلااشکال است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال آمده است: شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391، مقرر نمود مفاد ماده 5 ( شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ) موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 2/3/1391، به شرح زیر اصلاح گردد:

" اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده (وجوه اداره شده) از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها، بلا اشکال است."

کد مطلب 1790223

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