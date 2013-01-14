اوقاف واقفان را به سمت نیازهای ضروری جامعه هدایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در همایش یاوران وقف استان یزد با اشاره به راهکارهای تقویت وقف اظهار داشت: معرفی وقف به عنوان یک فرهنگ اسلامی و انسانی، تشویق مردم به شیوه ‌های مختلف و استفاده از ابزارهای مختلف وقف است.

وی همچنین افزود: اگر وقف در راستای رفع نیازهای جامعه صورت گیرد، آثار آن برای مردم ملموس تر خواهد بود و برای وقف تشویق می شوند.

اداره اوقاف با نظارت جدی خود دست موقوفه خواران از سنت وقف کوتاه کند

تقوی بر پاسداری از سرمایه‌های وقفی و صرف درآمدهای موقوفات طبق نظر واقفان تاکید کرد و بیان داشت: اداره اوقاف با نظارت قوی خود باید از موقوفه خواری جلوگیری کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم آسیب شناسی در حوزه وقف اظهار داشت: موقوفات همواره در طول تاریخ با آسیب ‌هایی مواجه بوده‌ اند و عده‌ ای از موقوفات سوءاستفاده کرده‌اند و نیت خاص موقوفات را مدنظر قرار نداده‌ و آن را تاراج کرده‌اند.

موقوفه خواران آسیب های جدی حوزه وقف هستند

تقوی یادآور شد: یکی از جریان‌هایی که به وقف آسیب بسیار زده است، حاکمان ستمگر بوده ‌اند زیرا آنها تحمل وقف و موقوفات را نداشتند و می‌دانستند که وقف، علما را پشتیبانی می‌کند و با این حمایت علیه ظالمان عصیان صورت می ‌گیرد به همین علت یا موقوفات را تبدیل می‌کردند یا اداره آن را در دست خود می‌گرفتند و با نظر خود آنها را اداره می‌کردند.

وی همچنین با بیان اینکه متولیان نالایق نیز از دیگر آسیب‌ های حوزه وقف هستند، عنوان کرد: موقوفه ‌خواران نیز از آسیب‌های جدی وقف هستند که نظارت قوی تر اداره اوقاف و امور خیریه می تواند تا حدی از اقدام آنها جلوگیری کند.

نقش موثر وقف در شکل گیری تمدن اسلامی

تقوی همچنین با اشاره به نقش وقف و تاثیرگذاری آن در تمدن اسلامی اظهار داشت: از قرن دوم مسلمانان طلایه ‌داران دانش و فرهنگ بوده‌اند و تقریبا همه مراکز دینی از قرن دوم تا نهم شکل گرفته‌ اند و اندیشمندان بزرگی در این دوره تربیت شده ‌اند که قسمت عمده‌ای از این اوج و بالندگی مدیون وقف و موقوفات است.

وی همچنین با اشاره به اینکه احکام و دستورات دین همواره بر اخوت و برادری تاکید داشته است، یادآور شد: وقف نیز از جمله سنتهایی است که علاوه بر رفع فقر و تعدیل ثروت در جامعه، روحیه برادری و اخوت که مورد تاکید اسلام است را تقویت می کند.

در این همایش که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد و با حضور استاندار، امام جمعه یزد، ائمه جمعه سراسر استان و جمعی از مسئولان و کارکنان ادارات اوقاف استان یزد برگزار شد، از خادمان،‌ واقفان، مستاجران، متولیان و خیران استان یزد تجلیل شد.