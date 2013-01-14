وضعیت حجاب در برخی ادارات ساری نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مرکز استان اظهار داشت: در برخی از ادارات مرکز استان وضعیت حجاب به گونه ای است که باید این ادارات را به لحاظ فرهنگی دریابیم.



وی با بیان اینکه دشمن امروز با استفاده از ماهواره و مدل های غربی جوانان را به سمت خود می کشاند و آنان را به بیراهه راهنمایی می کند، افزود: در این بین افزایش ایمان و اعتقاد جوانان از مهم ترین راههای مقابله با جنگ نرم دشمنان است.



فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه در بحث امر به معروف نباید صرفا به دنبال حجاب برویم، گفت: بی نظمی، اعتیاد، بداخلاقی، افزایش طلاق، فاصله پدر و فرزند از موضوعاتی است که دشمن به شکل های گوناگون برای بیراهه کشاندن جوانان برنامه دارد.



حسینی نژاد با بیان اینکه روحانیون، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، ادارات و تمام اقشارجامعه در اجرای فرهنگ احیای امر به معرف و نهی از منکر سهیم هستند، گفت: اگر همه نفرت و انزجار خود را در احیای امر به معروف و نهی از منکر اعلام کنیم سبب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد شد.



وی بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب و تاثیرگذاری آن بر تمامی ارکان زندگی بشری بوده و احیا آن سبب خواهد شد بسیاری از آسیبهای اجتماعی در جامعه کاهش یابد.



فرماندار ساری گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک فرهنگ بنیادی به فرزندان خود انتقال دهیم.