  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

در قالب کتابی؛

تأثیر سیاست اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بافت اقتصاد سیاسی بررسی شد

تأثیر سیاست اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بافت اقتصاد سیاسی بررسی شد

کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه: پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و جنسیتی» از مجموعه کتاب­های مرتبط با سیاست اجتماعی از دیدگاه منطقه­ای است که به بررسی سیاست اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بافت اقتصاد سیاسی منطقه­ای و کشوری می­پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر از مجموعه کتاب­های مرتبط با سیاست اجتماعی از دیدگاه منطقه­ای است. هدف از پروژه موسسه مزبور، تحقیق درباره شرایط امکان­پذیری گونه­ای از سیاست اجتماعی در بافت کشورهای در حال صنعتی شدن متأخر است که شامل ویژگی­های زیر گردد: الف) توسعه­ای، بدین معنا که رشد اقتصادی و تغییر و تحول ساختاری را ارتقا بخشد. ب) دموکراتیک، بدین معنا که مشروعیت خود را از مشارکت عمومی و فرایند انتخاباتی کسب کند. ج) مبتنی بر شمول اجتماعی، بدین معنا که شرایط برخورداری منصفانه را برای همه شهروندان جهت تضمین توانایی آنان برای مشارکت در امور اجتماعی و تعقیب اهداف زندگی خود فراهم نماید.
 
مطلوبیت این ارتباط وثیق بین دولت و جامعه در گفتمان هنجاری کنونی در زمینه توسعه و برخی از اعلامیه­های بین­المللی طی سال­های اخیر، از جمله اهداف توسعه هزاره، مورد تأیید قرار گرفته­است. شکل­گیری تجربه کشورهای اروپای شمالی نیز نشانگر امکان­پذیری سیاست اجتماعی توسعه­ای، مبتنی بر شمول اجتماعی و دموکراتیک در بافت کشورهایی است که صنعتی شدن متأخر را تجربه کرده­اند.
 
با این حال، سؤال نویسندگان درباره شرایط امکان­پذیری این­گونه از تجربه در بافت کشورهایی است که هم اکنون در حال توسعه هستند. آیا دستورکارهای بازیگران اجتماعی مختلف و مسیرهای توسعه کنونی در کشورهای مورد مطالعه حاکی از امکان­پذیری دست­یابی به این­گونه از روابط بین دولت و جامعه است یا خیر؟ و مرتبط­ترین سئوال برای کتاب حاضر این است که آیا خاورمیانه و شمال آفریقا می­تواند خود را در مسیر توسعه دموکراتیک و مبتنی بر شمول اجتماعی قرار دهد که در عین حال، روابط دولت و جامعه را نیز متحول سازد؟
 
 
به ­لحاظ موضوعات اصلی پژوهش، تلاش نویسندگان بر این بوده است تا در نقطه مقابل دیدگاه‌های نئولیبرال در زمینه اصلاحات اقتصادی که در گفتمان­های آکادمیک و سیاست­گذاری مرتبط با اصلاحات در منطقه مِنا وجه غالب را دارند، اهمیت بُعد "اجتماعی" را در ارزیابی موفقیت اصلاحات اقتصادی در کشورهای این منطقه برجسته نمایند. از نظر آنان، کالایی­شدن افراطی نیروی کار در الگوهای نئولیبرال اصلاحات که مبتنی بر مفاهیم انتزاعی بهره­وری کامل بازار است، نه با واقعیت­های اقتصادهای سیاسی منطقه همخوانی دارد و نه از آزمون بررسی نظری دقیق سربلند بیرون می­آید.
 
به­عبارت دقیق­تر، در فضای ادغام موفقیت­آمیز در اقتصاد جهانی که در آن، فن­آوری­های دانش­بنیان دارای نقشی محوری هستند، رفتار با نیروی کار به­عنوان کالایی صرف می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد. این موضوع به­ویژه در بافت اقتصادهای منطقه مِنا که برخوردار از منابع طبیعی غنی و درآمدهای سرانه نسبتاً بالا هستند، دارای اهمیت خاصی است.
 
«سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه: پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و جنسیتی» تألیف والنتاین مقدم و مسعود کارشناس با ترجنه علی اکبر تاج مزینانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، به بهای 130000 ریال منتشر شد.
کد مطلب 1790257

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