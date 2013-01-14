تأثیر سیاست اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بافت اقتصاد سیاسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر از مجموعه کتابهای مرتبط با سیاست اجتماعی از دیدگاه منطقهای است. هدف از پروژه موسسه مزبور، تحقیق درباره شرایط امکانپذیری گونهای از سیاست اجتماعی در بافت کشورهای در حال صنعتی شدن متأخر است که شامل ویژگیهای زیر گردد: الف) توسعهای، بدین معنا که رشد اقتصادی و تغییر و تحول ساختاری را ارتقا بخشد. ب) دموکراتیک، بدین معنا که مشروعیت خود را از مشارکت عمومی و فرایند انتخاباتی کسب کند. ج) مبتنی بر شمول اجتماعی، بدین معنا که شرایط برخورداری منصفانه را برای همه شهروندان جهت تضمین توانایی آنان برای مشارکت در امور اجتماعی و تعقیب اهداف زندگی خود فراهم نماید.
مطلوبیت این ارتباط وثیق بین دولت و جامعه در گفتمان هنجاری کنونی در زمینه توسعه و برخی از اعلامیههای بینالمللی طی سالهای اخیر، از جمله اهداف توسعه هزاره، مورد تأیید قرار گرفتهاست. شکلگیری تجربه کشورهای اروپای شمالی نیز نشانگر امکانپذیری سیاست اجتماعی توسعهای، مبتنی بر شمول اجتماعی و دموکراتیک در بافت کشورهایی است که صنعتی شدن متأخر را تجربه کردهاند.
با این حال، سؤال نویسندگان درباره شرایط امکانپذیری اینگونه از تجربه در بافت کشورهایی است که هم اکنون در حال توسعه هستند. آیا دستورکارهای بازیگران اجتماعی مختلف و مسیرهای توسعه کنونی در کشورهای مورد مطالعه حاکی از امکانپذیری دستیابی به اینگونه از روابط بین دولت و جامعه است یا خیر؟ و مرتبطترین سئوال برای کتاب حاضر این است که آیا خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند خود را در مسیر توسعه دموکراتیک و مبتنی بر شمول اجتماعی قرار دهد که در عین حال، روابط دولت و جامعه را نیز متحول سازد؟
به لحاظ موضوعات اصلی پژوهش، تلاش نویسندگان بر این بوده است تا در نقطه مقابل دیدگاههای نئولیبرال در زمینه اصلاحات اقتصادی که در گفتمانهای آکادمیک و سیاستگذاری مرتبط با اصلاحات در منطقه مِنا وجه غالب را دارند، اهمیت بُعد "اجتماعی" را در ارزیابی موفقیت اصلاحات اقتصادی در کشورهای این منطقه برجسته نمایند. از نظر آنان، کالاییشدن افراطی نیروی کار در الگوهای نئولیبرال اصلاحات که مبتنی بر مفاهیم انتزاعی بهرهوری کامل بازار است، نه با واقعیتهای اقتصادهای سیاسی منطقه همخوانی دارد و نه از آزمون بررسی نظری دقیق سربلند بیرون میآید.
بهعبارت دقیقتر، در فضای ادغام موفقیتآمیز در اقتصاد جهانی که در آن، فنآوریهای دانشبنیان دارای نقشی محوری هستند، رفتار با نیروی کار بهعنوان کالایی صرف میتواند بسیار گمراه کننده باشد. این موضوع بهویژه در بافت اقتصادهای منطقه مِنا که برخوردار از منابع طبیعی غنی و درآمدهای سرانه نسبتاً بالا هستند، دارای اهمیت خاصی است.
«سیاستگذاری اجتماعی در خاورمیانه: پویاییهای اقتصادی، سیاسی و جنسیتی» تألیف والنتاین مقدم و مسعود کارشناس با ترجنه علی اکبر تاج مزینانی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، به بهای 130000 ریال منتشر شد.
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