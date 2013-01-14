بارسلونا از سد مالاگا گذشت/ پیروزی اتلتیکومادرید مقابل زاراگوزا

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب دیدارهای این هفته مسابقات فوتبال لالیگا، بارسلونا صدرنشین رقابت‌ها در حضور 28 هزار تماشاگر ورزشگاه روزالدا با نتیجه 3 بر یک میزبان خود مالاگا را از پیش رو برداشت.

در این بازی "لیونل مسی" (27)، "سسک فابرگاس" (50) و "تیاگو آلکانتارا" (82) برای آبی و اناری‌ها گلزنی کردند. تک گل مالاگا را هم "دیه گو بونانوت" بازیکن جانشین این تیم در دقیقه 89 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار یکشنبه شب اتلتیکومادرید رده دومی در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه بیسنته کالدرون با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود زاراگوزا را از پیش رو برداشت. "تیاگو" (31) و رادامل فالکائو (38، پنالتی) گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

نتایج کامل رقابت‌های یکشنبه شب مسابقات لالیگا که در چارچوب هفته نوزدهم برگزار شد، به شرح زیر است:

* بتیس 2 – لوانته صفر

* سوسیداد یک – دپورتیوو یک

* اتلتیکومادرید 2 – زاراگوزا صفر

* مالاگا یک – بارسلونا 3

رقابت‌های این هفته امشب با دیدار دو تیم ختافه و گرانادا به پایان می‌رسد. جدول رده‌بندی مسابقات لالیگا به شرح زیر است:

1- بارسلونا 55 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 44 امتیاز

3- رئال مادرید 37 امتیاز

4- بتیس 34 امتیاز

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18- گرانادا 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- دپورتیوو 16 امتیاز

20- اوساسونا 15 امتیاز