فریبرز عسگری ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: از فدراسیون تکواندو تا کنون کسی در مورد تیم ملی با من صحبت نکرده که قرار است در کدام قسمت فعالیت کنم. من هم در از طریق رسانه‌ها در جریان انتخاب سرمربی تیم ملی قرار گرفتم.

وی با اشاره به انتخاب کریمی به عنوان سرمربی تیم ملی اظهارداشت: فدراسیون متولی تکواندوست و مختار است که کادر فنی تیم ملی را با حضور هر مربی که صلاح می‌داند تشکیل دهد. من از این بابت هیچ مشکلی ندارم.

سرمربی تیم ملی تکواندو در المپیک 2012 لندن ادامه داد: ناراحتی من از این بابت است که چرا من باید از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان امر قرار گیرم. حرفه‌ای آن بود که من را هم در جریان می‌گذاشتند. برگزاری یک مراسم تودیع و معارفه کار چندان سختی نیست.

عسگری در مورد پذیرش مسئولیت تیم ملی برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: هنوز از سوی فدراسیون کسی با من در این خصوص صحبت نکرده است. قبل از هر چیز باید پیشنهاد همکاری داشته باشم بعد در مورد آن تصمیم گیری کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو روز یکشنبه مرتضی کریمی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی کرد اما هنوز در مورد کادر فنی تیم اعزامی به مسابقات کشورهای اسلامی تصمیمی اتخاذ نشده است.

