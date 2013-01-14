میلان مقابل سمپدوریا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "ماسیمیلیانو آلگری" در آخرین دیدار هفته بیستم رقابت‎های فوتبال سری آ ایتالیا در زمین سمپدوریا به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که میلان با ترکیب "بویان کرکیچ" و استفان الشراوی" در خط حمله خود به میدان رفته بود، دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل انجام دادند و موقعیت‌های هم زیادی داشتند اما در پایان نتوانستند قفل دروازه یکدیگر را باز کنند.

میلان با این تساوی 31 امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده بندی باقی ماند. سمپدوریا هم با 21 امتیازدر رده پانزدهم قرار دارد.