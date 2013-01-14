مردم اردبیل 6600 واحد خون اهدا کردند/ رشد چهار درصدی اهدای خون

فرامرز درگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: حضور گسترده مردم در اهدای خون را حاکی از ذهنیت عاشورایی شهروندان اردبیلی بوده و باید این فرهنگ تداوم یابد.

وی این میزان اهدا خون را با توجه به سردی هوا و فصل زمستان بسیار مطلوب عنوان کرد و یادآور شد: معمولا در فصل سرما اهدای خون با توجه به شرایط جوی کاهش می یابد.

مدیر کل انتقال خون استان ادامه داد: این در حالی است که نیاز به خون از طرف بیماران تالاسمی، هموفیلی، اعمال جراحی، تصادفات و غیره کاهش نمی یابد، بنابراین حضور مردم در مراکز اهدای خون ضرورت بیشتری دارد.

وی همچنین به رشد بیش از چهار درصدی اهدای خون در 9 ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده این میزان تا پایان سال به بیش از شش درصد افزایش خواهد یافت.

درگاهی با قدردانی از مردم این استان به جهت اهدا خون در دو ماه محرم و صفر، خواستار تداوم اهدای خون عاشورایی مردم اردبیل در طول سال و تمام فصول و ماه ها شد.

به گفته وی با توجه به فرهنگ مردم استان اردبیل اهدا خون در این منطقه بویژه در ماه های محرم و صفر افزایش می یابد.

