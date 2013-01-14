وقف از ماندگارترین سنت های حسنه در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این باره اظهارداشت: تلاش برای تداوم این حسنه جاریه بسیار ضروری است و برای نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه باید تلاش کرد.

این مسئول با تأکید بر لزوم استفاده موقوفات برای نیات واقفین و ترویج فرهنگ وقف در جامعه افزود: ضعف عملکرد در گذشته باعث تصرف برخی موقوفات و متأسفانه استفاده نشدن از آن درجهت تأمین نیات واقفین شده بود.

وی نقش روحانیت در احیای هرچه بیشتر این سنت حسنه را مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: احیای سنت وقف یکی ‌از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام نعمت اللهی بیان کرد: وقف یکی از دستورات دینی و سیره ائمه معصومین (ع) است و فرهنگ وقف باید بیش از گذشته گسترش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به آثار وقف در جامعه، آن را سر منشاء بسیاری از برکات برشمرد و خاطرنشان کرد: موقوفاف از آغاز تاکنون توانسته اند در کمک به تبیین معارف اسلامی و معارف اهل بیت (ع) و گسترش آن در جامعه تأثیرات فراوانی داشته باشد.

حجت الاسلام نعمت اللهی در پایان گفت: ترویج فرهنگ وقف در جامعه نباید محدود به هفته وقف باشد و هر زمان که این توصیه اسلامی تبیین شود از حسنات محسوب می شود.