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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۷

حجت الاسلام نعمت اللهی:

وقف از ماندگارترین سنت های حسنه در جامعه است

وقف از ماندگارترین سنت های حسنه در جامعه است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، وقف را موجب عزت و سربلندی واقف و نظام اسلامی دانست و گفت: وقف از ماندگارترین سنت های حسنه در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این باره اظهارداشت: تلاش برای تداوم این حسنه جاریه بسیار ضروری است و برای نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه باید تلاش کرد.
 
این مسئول با تأکید بر لزوم استفاده موقوفات برای نیات واقفین و ترویج فرهنگ وقف در جامعه افزود: ضعف عملکرد در گذشته باعث تصرف برخی موقوفات و متأسفانه استفاده نشدن از آن درجهت تأمین نیات واقفین شده بود.
 
وی نقش روحانیت در احیای هرچه بیشتر این سنت حسنه را مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: احیای سنت وقف یکی ‌از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.
 
حجت الاسلام نعمت اللهی بیان کرد: وقف یکی از دستورات دینی و سیره ائمه معصومین (ع) است و فرهنگ وقف باید بیش از گذشته گسترش یابد.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به آثار وقف در جامعه، آن را سر منشاء بسیاری از برکات برشمرد و خاطرنشان کرد: موقوفاف از آغاز تاکنون توانسته اند در کمک به تبیین معارف اسلامی و معارف اهل بیت (ع) و گسترش آن در جامعه تأثیرات فراوانی داشته باشد.
 
حجت الاسلام نعمت اللهی در پایان گفت: ترویج فرهنگ وقف در جامعه نباید محدود به هفته وقف باشد و هر زمان که این توصیه اسلامی تبیین شود از حسنات محسوب می شود.
کد مطلب 1790289

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