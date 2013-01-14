اتحادیه اروپا به مصر وام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد بولتن، ون رومپوی رئیس شورای اروپایی که از قاهره دیدار می کند گفت که اتحادیه اروپا و مؤسسات مالی به مصر پیشنهاد کمک مالی 5 میلیارد یورویی کرده است.

گفته می شود که این وام و کمک مالی اتحادیه اروپا برای انتقال دموکراتیک در مصر صورت گرفته است.

رومپویی در جمع خبرنگاران در قاهره گفت: اتحادیه اروپا و مؤسسات همراه به مصر پیشنهاد وام و کمک مالی بیش از 5 میلیارد یورویی (بیش از 6.5 میلیارد دلاری ) کرده اند.

این مقام اروپایی اعلام کرد که که این وام برای سال 2012 و 2013 خواهد بود و با استفاده از این پول ها دولت مصر باید به تغییرات دموکراتیک در کشور کمک کند.

پیشتر مصر تلاش هایی نیز برای دریافت وام از صندوق بین الملل پول انجام داده بود.

قاهره پس از تغییرات انقلابی در کشور، برای انجام برخی امور نیاز به کمک های بین المللی از جمله وام از سوی مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای دوست دارد.