احداث شهرک تخصصی مبل در شهرستان بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس گل محمدزاده صبح دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری شهرستان بستان آباد از احداث شهرک تخصصی مبل در منطقه قزلجه میدان بستان آباد خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه، بستان آباد به قطب بزرگ مبل در کشور تبدیل می شود.

وی در تشریح مشخصات این پروژه عظیم سرمایه گذاری گفت: با مشارکت گروه شرکت های روند، شهرک مبل در روستای قزلجه میدان در ورودی بستان آباد ایجاد خواهد شد و در فاز اول بصورت مستقیم برای 200 نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

فرماندار بستان آباد میزان سرمایه گذاری برای این طرح در فاز اول را بیش از 200 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در فازهای بعدی میزان اشتغال بیش از پنج تا 10 برابر فاز اول خواهد بود.

گل محمدزاده ادامه داد: تمامی ادارات خدمات رسان اعم از گاز، برق، آب، مخابرات در ارائه خدمات زیربنایی به این شهرک هیچ مشکلی ندارند و حتی در صورت تامین گاز، نیروگاههای کوچک برقی توسط سرمایه گذار نصب خواهد شد.