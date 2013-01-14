اساسنامه کمیته ملی المپیک برای ارسال به IOC و OCA آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برخلاف روال عادی که روزهای سه شنبه برگزار می‌شود، امروز دوشنبه با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.

در جریان این نشست و با توجه به نشستی که هفته گذشته میان نمایندگان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان برای بررسی موارد اصلاحی اساسنامه کمیته ملی المپیک برگزار شده بود، اساسنامه این کمیته با در نظر گرفته شدن نظرات وزیر ورزش و جوانان بررسی شد و اصلاحات آن به تائید نهایی رسید.

بر این اساس بالاخره اساسنامه کمیته ملی المپیک برای ارسال به کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا آماده شد. قرار است به زودی این اساسنامه جهت تائید نهایی در اختیار این دو نهاد قرار بگیرد.