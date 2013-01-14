اقرار گاردین به تاثیرات غیر انسانی تحریم های غرب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هر چند اعلام می شود که تحریم های اعمال شده علیه ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور است اما این تحریم ها موجب شده تا تهیه داروهای حیاتی برای بیماران ایرانی مشکل شود.

برهمین اساس تعداد زیادی از بیماران ایرانی هم اکنون در خطر قریب الوقوع گرفتار شدن به پیامدهای تحریم های غرب علیه ایران هستند.

به نوشته گاردین، کشورهای غربی برخی استثناء ها در تحریم های ایران اعمال کرده اند اما این استثناءها کارایی ندارند زیرا بواسطه تحریم ها انجام کارهای بانکی با ایران بسیار دشوار شده و مواد شیمایی که امکان استفاده دوگانه از آنها وجود دارد نیز دیگر به ایران ارسال نمی شود.

این روزنامه در ادامه به نقل از یکی از مدیران شرکت های دارویی ایران می نویسد : ما می توانیم از شرکت های خارجی دارو خریداری کنیم اما با توجه به آنکه بواسطه اعمال تحریم ها پرداخت پول و انتقال آن غیر ممکن است، تهیه دارو برایمان مشکل شده است.

گاردین در ادامه مدعی شده که دیپلمات های غربی به خوبی از تاثیرات بدی که برنامه نفت در برابر غذا بر روی مردم عراق داشت باخبر هستند، از همین رو در حال انجام مذاکراتی برای خارج کردن بیماران ایرانی از تاثیرات سوء تحریم ها هستند.

برهمین اساس وزارت خزانه داری آمریکا در حال مذاکره با بانک های مختلف برای مطمئن کردن آنها از این مورد است که در صورت انتقال پول از ایران در بخش های انسان دوستانه از قبیل خرید و فروش دارو، این بانک ها جریمه نمی شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: هر چند این تلاش ها در حال انجام است اما با توجه به تحریم های سنگین آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه شرکت ها و موسسات مالی ایرانی، انتقال پول میان ایران و کشورهای دیگر با مشکلات زیادی همراه است.