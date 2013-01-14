صرف هزینه در ورزش سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طالبی اظهار داشت: برای توسعه ورزش در ابتدای سال جلساتی با اعضای شورای ورزشی برگزار شد و با تدوین برنامه و تخصیص اعتبار و بودجه لازم قرار شد، سال 91 سال توسعه و رشد ورزش در شرکت آبفای شهر مازندران باشد.

وی افزود: با استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادهای اجرایی همکاران و مدیرعامل شرکت فعالیتهای ورزشی دررشته های فوتبال، فوتسال، شطرنج، پینگ پنگ، آمادگی جسمانی و شنا آغاز شد که در این راستا بانوان همکار نیز به صورت اختصاصی در زمینه ورزش آمادگی جسمانی و دو و میدانی فعالیت خود را شروع کردند.

وی تصریح کرد: با شروع فعالیتها و با اعزام همکاران به مسابقات مختلف استانی و کشوری موفقیتهای خوبی کسب کرده که از آن جمله می توان به مقام قهرمانی در مسابقات شنای کشور در کرمانشاه و کسب مقام سوم تیم والیبال شرکت آب و فاضلاب مازندران در مسابقات پایگاههای بسیج صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد.

کار از منظر اسلام " منتشر شد

کتاب جدید کیومرث نیاز آذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری با عنوان کار از منظر اسلام به چاپ رسید. این کتاب در قالب هفت فصل به تعریف کار و اهمیت کارکردن، کار از دیدگاه قرآن، سنت و فرهنگ ملی ما، موانع و آسیب کار از دیدگاه اسلام، کارهای شایسته و پاداش آن از دیدگاه اسلام، حقوق متقابل کارگر و کارفرما، انگیزه های کار از نظر اسلام، کار و بهره وری از دیدگاه اسلام می پردازد.



در مقدمه کتاب آمده است: مسئله معیشت و مسائل مرتبط با آن یکی از مهم ترین و پایدارترین مسائل بشری است هیچ کس نیست که به نوعی دغدغه معیشت را نداشته باشد. این مسئله مخصوصا برای قشر جوان جامعه یکی از اساسی ترین مسائل است.



داشتن شغلی آبرومند و درآمدی مناسب لازمه داشتن یک زندگی خوب است و با کار و تلاش زندگی انسان شکوفا می شود و سعادت دنیا و آخرت فرد و جامعه تامین می شود.



بررسی مشکلات واحدهای صنعتی نکا

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک صنعتی با حضور فرماندار و نماینده مردم نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباس علی وفایی نؤاد در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی نکا گفت: سرمایه گذاران و

تولید کنندگان با درک صحیح و شناخت از تولید، بازار و ادامه روند تولید نقشی بی بدیل در جامعه ایفا می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: برای اجرای زیرساختها در شهرکهای صنعتی شامل پروژه های آب، برق، گاز، مخابرات، راه دسترسی، آسفالت، جدول، هدایت آبهای سطحی و تصفیه خانه فاضلاب نیازمند اعتبارات ویژه هستیم.

پایان طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از پایان طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد گفت: این شرکت در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با هزینه هزار و 200 میلیون

ریال، طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع را به اتمام رسانده است.

مدیرعاملشرکت شهرکهای صنعتی مازندران، هدف از اجرای پروژه نوسازی و تجدید ساختار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی استان را حمایت از تولیدکنندگان و پهینه سازی چرخه بهره وری دانست و افزود: این طرح حمایتی، در اجرای طرح های بهبودی و رفع عارضه یابی واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است.