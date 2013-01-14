تحصیل 982 دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دکتر محمد علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود تاکنون گام های بلندی را در جهت ارتقای کمی و کیفی در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برداشته است.

وی اظهار داشت: این واحد در مهرماه 90 با 16 رشته کارشناسی ارشد در گروههای آموزشی فنی و مهندسی و علوم انسانی با پذیرش 631 دانشجو کار خود را آغاز کرده است و هم اکنون نیز دارای 18 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد 982 دانشجو است.

علیزاده بیان داشت: مکان دانشگاه در حال حاضر در ساختمانی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود قرار دارد و به صورت استیجاری 3 ساله به مساحت قریب به پنج هزار متر مربع پیش بینی شده است که پس از 3 سال در مجموعه آموزشی جدید و مستقل خود مستقر شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود افزود: این واحد دانشگاهی نسبت به فعال سازی همه گروه های آموزش خود نیز به صورت مستقل اقدام کرده است.

علیزاده اظهار داشت: دانشجویان واحد علوم و تحقیقات بر اساس تفاهم نامه فی ما بین واحد علوم و تحقیقات مرکز با واحد شاهرود می توانند از همه امکانات مستقر درمجموعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نظیر کتابخانه آزمایشگاه ها سلف سرویس سایت های کامپیوتری و سالن های ورزشی و... استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر وضعیت آموزشی نیز اعضای هیئت علمی علوم و تحقیقات به صورت پاره وقت و تمام وقت از واحد های همجوار و دیگر واحدهای دانشگاهی دعوت به همکاری شده اند که البته در آینده نزدیک شاهد تکمیل کادر هیئت علمی تمام وقت خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود گفت: به لحاظ عمرانی در حال حاضر واحد علوم و تحقیقات شاهرود اقدام به خرید زمینی به مساحت یکصد هکتار در پنج کیلومتری جاده شاهرود به سمت دامغان کرده است و تمامی زیر ساختهای عمرانی آن نظیر کسب مجوزهای لازم از سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری شاهرود، واحد علوم و تحقیقات تهران و همچنین تامین آب مورد نیاز از اداره امور آب شهرستان و برداشت نقشه های توپوگرافی زمین مذکور انجام شده است.

علیزاده افزود: عملیات دیوارکشی این زمین به طول پنج کیلومتر در حال اجرای مقدمات اداری است و امیدواریم طی هفته های آینده عملیات عمرانی آغاز شود.

وی یادآور شد: در خصوص تامین امکانات رفاهی دانشجویان نیز خوابگاه دخترانه به صورت استیجاری تهیه شده که مراحل تجهیز آن در دست اقدام است و از ترم آینده دانشجویان عزیز می توانند از امکانات خوابگاهی با تجهیزات کامل بهره مند شوند.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: امید است با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله در راستای جذب ده هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی "کارشناسی ارشد و دکترای" این دانشگاه بتواند در مسیر توسعه علم و دانش در شهرستان شاهرود گام های موثری بردارد و مطمئنا این امر میسر نخواهد شد مگر با حمایتهای همه نهادهای اجرایی، اداری و فرهنگی و مسئولان شهرستان که همواره ما را در این امر یاری کرده اند.