مرگ تلخ سه عضو یک خانواده در تصادف با وانت

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 21.09 دیروز یک مورد تصادف در جاده اسلام شهر روبروی کارخانه میهن به اورژانس تهران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد یک دستگاه وانت با زن و مرد جوانی و کودک 4 ساله آنها تصادف کرده است که بر اثر شدت تصادف هر سه نفر آنها در دم جان باخته اند.

عباسی در ادامه گفت: در حادثه ای دیگر ساعت 21.17 دیروز یک دستگاه پژو 405 در اتوبان تهران کرج روبروی شهرک اکباتان با گاردریل برخورد کرده بود که در جریان این تصادف مرد 25 ساله و سه زن 20 تا 29 ساله دچار مصدومیت شدند. مصدومان این حادثه توسط 2 دستگاه آمبولانس به بیمارستان حضرت رسول (ص) منتقل شدند.