به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار چایپاره با اشاره به مسدود بودن محور ارتباطی 30 روستای این شهرستان افزود: در اثر بارش برف سنگین در این شهرستان که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد به جز راه ترانزیتی تبریز ـ بازرگان که امکان تردد با کندی و زنجیر چرخ امکان پذیر بود مابقی راه های ارتباطی به چالدران و خوی از محور حمزیان و چایپاره به سد ارس و 76 روستای شهرستان بسته شده بود.

محمد قربانعلی زاده با بیان اینکه با تلاش راهدارخانه های شهرستان راههای اصلی باز شده و علاوه بر آن راه ارتباطی 46 روستا نیز تاکنون بازگشایی شده ولی هنوز راه 30 روستا بسته است، اظهار داشت: کمبود امکانات و نبود وسایل سنگین راهسازی مشکل اصلی در کندی روند بازگشایی محورها است.

اداره راه و شهرسازی چایپاره نیمه کاره رها شده

وی با اشاره به نبود اداره راه و شهرسازی در شهرستان چایپاره و رسیدگی به امورات این شهرستان توسط اداره راه و شهرسازی خوی، اعلام کرد: متاسفانه در مواقع بحرانی امکان حضور آنان در چایپاره وجود نداشته و به همین علت شهرستان چایپاره با مشکل اساسی روبرو است.

معاون فرماندار چایپاره با بیان اینکه ساختمان اداره راه و شهرسازی چایپاره با پیشرفت 50 درصدی پس از 4 سال هنوز نیمه کاره رها شده و تنها گریدر راهدارخانه نیز خراب شده و از کار افتاده است، گفت: اگر این اداره راه اندازی نشود و امکانات لجستیکی آن تامین نشود راه های روستایی این شهرستان برای بازگشایی با مشکل روبرو می شوند.

راه 80 روستای چالدران همچنان مسدود است



سرپرست اداره راه و شهرسازی چالدران گفت: شب گذشته با تلاش راهداران راه های ارتباطی 20 روستای این شهرستان که در اثر بارش برف و کولاک بسته شده بود بازگشایی و تردد در آنها برقرار شد.



احمد راد با بیان اینکه در اثر بارش برف محور ارتباطی 100 روستای این شهرستان مسدود شده که راه 20 روستای پرجمعیت بازگشایی شده و کار برف روبی در بقیه روستاها نیز به صورت شبانه روزی ادامه دارد، عنوان کرد: سرمای شدید و وزش باد و کولاک عامل کندی کار برف روبی بوده و راهداران در مواقعی مجبور هستند چندین بار یک محور را برف روبی و پاکسازی کنند.



راد اضافه کرد: در محورهایی که برای تردد بازگشایی شده به دلیل یخبندان و لغزندگی جاده ها، عبور و مرور تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

همه محورهای ارتباطی سلماس تا 48 ساعت آینده بازگشایی می شود



فرماندار سلماس با اشاره به اینکه تلاش برای بازگشایی راه ارتباطی مسدود 35 روستای این شهرستان ادامه دارد، افزود: در پی بارش برف سنگین راه ارتباطی 70 روستای این بخش با مرکز شهر قطع شده بود که در حال حاضر تلاش برای بازگشایی راه 35 روستا در دست اقدام است.

مرتضی نظری با اشاره به بارش بیش از 80 سانتی متری برف در منطقه، اظهار داشت: از زمان اطلاع از مسدود شدن راه های روستایی همه دستگاه های اجرایی به ویژه اکیپهای راهداری با همه امکانات در منطقه حضوریافته و برفروبی و بازگشایی راه های روستایی آغاز شد.

وی از بازگشایی محور ارتباطی 35 روستا خبر داد و با بیان اینکه با تلاش راهداران تا 48 ساعت آینده سایر مسیرهای مسدود شده روستایی در این بخش نیز بازگشایی می شوند، یادآور شد: سلماس در یک منطقه سردسیر واقع شده که به علت صعب العبود بودن بیشتر راه های آن در اثر بارش برف مسدود شده بود.