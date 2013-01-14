به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال رخ داد سازمان بازرسی کل کشور از غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر خواست به علت دوشغله بودن از سمتش استعفا کند.

غلامرضا بهروان نیز این موضوع را پذیرفت و در گفتگوهایش تاکید کرد تابع تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال است و هر وقت لازم باشد از سمتش کناره گیری خواهد کرد.

به دنبال این اتفاقات امروز دوشنبه علی کفاشیان اعلام کرد مهدی تاج به عنوان سرپرست موقت سازمان لیگ انتخاب شد و طی روزهای آینده حکم وی نیز صادر خواهد شد. بهروان هم که از ریاست سازمان لیگ کناره گیری کرده است، همچنان به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال فعالیت خواهد کرد.