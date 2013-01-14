پایان ساماندهی 48 درصد گلزارهای شهدا آمل

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 178 گلزار شهدای شهری و روستایی آمل، تاکنون 48 درصد گلزارهای شهدای در قالب طرح ساماندهی و یکپارچه سازی به پایان رسیده است.



وی با بیان اینکه در طراحی و ساخت یادمان های شهدا باید به پیام شهدا آرمانهای والای آنها توجه و نشان داده شود، از همه شرکت های خصوصی که مرتبط با این کار هستند دعوت کرد، تا طرح های پیشنهادی خود را در این رابطه به ستاد ساماندهی گلزار شهدای شهرستان ارائه کنند.



اکبرزاده با بیان اینکه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هراقدامی ضروری و ارزشمند است، تصریح کرد: ساماندهی گلزار شهدا جایگاه ویژه ای در نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته و دولت اهتمام ویژه ای نسبت به این مهم دارد.



وی، ایستادگی و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران را مرهون فداکاری شهدا، صبر و مقاومت خانواده های شهدا و جانبازان دانست و اضافه کرد: خانواده های شهدا ولی نعمتان جامعه هستند و باید در رسیدگی به ساماندهی گلزار شهدا همه دستگاههای اجرایی با تمام توانشان ورود پیدا کنند.

فرماندار آمل گفت: امسال از محل اعتبارهای تملک داریی های شهرستان آمل، حدود دو میلیارد ریال برای ساماندهی گلزارهای شهدای این شهرستان اختصاص داده شده است.



اکبرزاده افزود: این اعتبار برای هشت گلزار شهدای روستایی و شهری آمل هزینه خواهد شد.



فرماندار آمل یادآور شد: فرصت خدمت که اکنون به مسئولان داده شده بواسطه خون شهدا بوده و یکی از راه های انتقال فرهنگ ایثار و شهادت توجه به یادمان شهداست و باید بنا به فرموده امام (ره) مزار شهدا دارالشفای مومنان تبدیل شود.



شهرستان آمل، در طول پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و سالهای پس از آن حدود هزار و29 شهید تقدیم کرده است.