دوازدهمین نمایشگاه کالاهای بازرگانی و خانگی در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی همدان صبح دوشنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه که در فضایی عمومی افزون بر 14 هزار مترمربع و به صورت مفید در سه سالن الوند، هگمتانه و ابن‌سینا نمایشگاه بین‌المللی استان همدان انواع محصولات بازرگانی و خانگی را به نمایش خواهد گذاشت.

محمدرضا بیاناتی افزود: بیش از 70 واحد از استان‌های مختلف کشور انواع لوازم خانگی مختلف مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع وسایل گازسوز، اجاق گاز، هود، کباب‌پز، سینک ظرفشویی، جاروبرقی، اتو، آبمیوه‌گیری و چرخ گوشت، انواع پنکه، آسیاب، سرخ‌کن، چای‌ساز، انواع چرخ خیاطی، ظروف چینی، بلور و کریستال، تفلون، ملامین، استیل، سرویس آشپزخانه، انواع لوازم صوتی و تصویری، آب‌سردکن و فرش ماشینی، موکت، دکوراسیون داخلی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

وی از حضور شرکت‌ها و برندهای معتبر کشور در نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: شرکت‌های ال‌جی، هیوندا، سامسونگ، هاردیسون، بهی، ژانومه، کاچیران، وینیفلکس، تکنو، رومگا، مس، سوزان، کرال، بوش، نیولایف، نست، کیپ، نیکسان، بلاجیو، عرشیا، آریان، تفلون و در بخش فرش ماشینی صبا بافت کاشان، صنایع کاشان، راوند، مدنو، شادلین، فرش مشهد، خاطره کاشان، آنا باف اصفهان و قالی سرام حضور خواهند داشت.

بیاناتی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی و عرضه محصولات متنوع لوازم خانگی و دکوراسیون و همچنین ارتباط مؤثر شاغلان این صنف در حوزه تولید و عرضه در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: حضور شهرهای همدان، تهران، کاشان، اصفهان، تبریز، مشهد، دزفول، کرمانشاه، البرز، شیراز و قم زمینه را برای بالا بردن قدرت انتخاب خریداران بالا می‌برد.

وی افزود: این نمایشگاه از 25 تا 30 دی ماه سال جاری همه روزه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.