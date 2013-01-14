پرونده همه آثار علامه قزوینی در ایران بسته شد

کریم اصفهانیان، مدیر انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، در این باره به خبرنگار مهر گفت: زنده‌یاد ایرج افشار در اواخر عمر به همراه آقای علی‌محمد هنر روی این کتاب کار می‌کرد که پس از ابتلاء به بیماری، این کار را به میلاد عظیمی سپرد.

وی افزود: خوشبختانه آقای عظیمی به همان شیوه آقای افشار تدوین خاطرات علامه قزوینی را ادامه داد و آن را به پایان رساند و این جلد چهارم، آخرین مجلد از یادداشت‌های علامه قزوینی است و بسیار بعید است که دیگر یادداشت یا نوشته مضبوطی از او وجود داشته باشد که منتشر نشده باشد.

به گفته اصفهانیان، جلد چهارم «مسائل پاریسیه» دربردارنده 11 دفتر از یادداشت‌های علامه محمد قزوینی است که در 368 صفحه و با بهای 15 هزار تومان اخیراً از سوی انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، منتشر و راهی بازار شده است.

مدیر انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی همچنین یادآور شد: آیت‌الله مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت این بنیاد نیز بر مجلد چهارم و پایانی «مسائل پاریسیه» مقدمه نوشته است.

مجلدهای اول، دوم و سوم یادداشت‌های علامه قزوینی به کوشش ایرج افشار و تحت همین عنوان (مسائل پاریسیه) در دهه 80 چاپ شده بود. این مجموعه شامل تمام یادداشت‌های روزانه علامه قزوینی از دوره طولانی مدت اقامتش در پاریس است. پیشتر دست نوشته‌های علامه قزوینی به کوشش زنده‌یاد ایرج افشار در 10 مجلد از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده بود.

میرزا محمدخان قزوینی (1256 - 1328) معروف به علامه قزوینی، ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بود.او در سال 1285 برای تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی که بهترین نسخه‌های آن در کتابخانه ملی پاریس بود، عازم این شهر شد و تا هشت سال بعد در پاریس مشغول به تحقیق بود. در این مدت موفق به نشر جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی و آماده کردن جلد دوم آن شد و ضمناً چند مقاله و رساله درباره ادبیات و تاریخ ایران نوشت و چند متن کهن فارسی را هم تصحیح کرد.

علامه قزوینی پس از پایان جنگ جهانی و رفع موانع سفر در سال 1299 مجدداً به پاریس بازگشت و کار تصحیح کتاب‌هایی را که نیمه‌کاره مانده بود از سر گرفت و تا سال 1318 آنجا ماندگار شد. تصحیح آثاری مانند «چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی»، «تاریخ جهانگشای جوینی»، «دیوان حافظ» و «سیاست‌نامه» در کارنامه او به ثبت رسیده است.