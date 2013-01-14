سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر دلایل به تعویق افتادن این بازدید را برگزاری یک همایش ملی در 2 روز پایانی هفته جاری و سخت شدن هماهنگی برای حضور اعضای کمیسیون در بازدید از زندان های اوین و رجایی شهر خواند.

وی افزود: از آنجا که کمیسیون امنت ملی و سیاست خارجی مجلس در روزهای پنج شنبه و جمعه آخر این هفته درگیر برگزاری نشست ملی خزر در ساری هستند، بازدید از زندان های رجایی شهر و اوین به تعویق افتاد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که بر خلاف آنچه عنوان شده این بازدید لغو نشده، بلکه به تعویق افتاده است.

وی گفت: زمان بعدی بازدید از زندان های اوین و رجایی شهر کرج به زودی اعلام می شود.