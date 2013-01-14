معاونان نمایشگاه کتاب تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سوی علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در احکامی جداگانه منصوب شدند.

«حسن اسنفندمز» به عنوان معاون اجرایی و پشتیبانی، «محمد اللهیاری» به عنوان معاون امور نمایشگاهی و «همایون امیرزاده» به عنوان معاون علمی و فرهنگی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شدند.

بنابراین گزارش؛ در بخشی از این احکام آمده است: «نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور، بستری مناسب برای تعامل بین صاحبان فکر و اندیشه با فعالان حوزه نشر، توسعه و تقویت اقتصاد نشر و همکاری فیمابین ناشران داخلی و خارجی، نمایش آخرین دستاوردهای صنعت نشر و آوردگاهی برای بروز خلاقیت و استعداد فعالان این صنعت و بهره¬گیری از دستاوردهای آن در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور است».

پیش از این در حکمی جداگانه از سوی علی اسماعیلی، «محمد عظیمی» به عنوان قائم مقام بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شده بود.