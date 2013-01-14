جامعه نیازمند برنامه های فرهنگی برای دفاع در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین یادواره شهدای روستای آبباریک ورامین شامگاه یکشنبه با حضور حجت اسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، سید حسین حسینی امام جمعه بخش جواد آباد، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین و جمع کثیری از مردم آبباریک ورامین به همت حوزه 10 شهدای آبباریک در مسجد قائم(عج) این روستا برگزار شد.

برگزاری یادواره های شهدا از اقدامات فرهنگی قابل تقدیر است

محسن منصوری در این یادواره ضمن تأکید بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: برگزاری یادواره های شهدا از اقدامات فرهنگی قابل تقدیر است که تأثیر بسزایی در زنده نگاهداشتن یاد و خاطره شهدا دارد.

وی افزود: امروز که اوج حملات ضد فرهنگی دشمن را شاهد هستیم، جامعه نیازمند طراحی برنامه های فرهنگی متنوع برای دفاع در برابر این حملات است.

فرماندار شهرستان ورامین عنوان کرد: یادواره های شهدا فرصت مغتنمی برای آحاد جامعه است تا با رشادت و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا و یاد آن دلیرمردان را گرامی داشته و نعمت نظام جمهوری اسلامی را بیش از گذشته شکرگزار باشند.

وی اضافه کرد: شهدا رزمندگانی هستند که در طول دوران دفاع مقدس با ایثار و رشادت، زمینه پیروزی را برای ایران اسلامی فراهم کردند، شهدایی که بعضاً حتی برای خانواده‌ هایشان هم نوع و حساسیت و اهمیت کار و اقداماتشان مشخص نبود و نیست.

منصوری با تصریح اینکه همه افراد جامعه مدیون شهدا هستند، بیان کرد: کار همه رزمندگان مهم و بزرگ است این شهدا آنقدر عظیم و تأثیرگذار بودند که بیان و معرفی آن در قالب یک برنامه کوتاه نیم روز نمی‌ گنجد.

امروز به برکت خون شهدا سربلند هستیم

فرمانده حوزه 10 شهدای آبباریک نیز در این مراسم گفت: این حوزه 80 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که این میزان نسبت جمعیت روستا بسیار قابل توجه است.

حسین فداکار ادامه داد: اگر امروز سربلند هستیم به برکت خون همین شهداست و لذا موظف به زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این عزیزان هستیم.

وی تصریح کرد: شهدا تکلیف و وظیفه خود در مقابل دین اسلام انجام دادند و اکنون باید راه آنان را ادامه دهیم و تنها راه پاسداشت از شهدا گرامیداشت و بزرگداشت شهدا در قالب یادواره‌ها است.

گفتنی است، شهرستان ورامین در طول هشت سال دفاع مقدس و نیز در جریان انقلاب اسلامی بیش از یکهزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است.

روستای آبباریک، جزو بخش دهستان "بهنام" در هشت کیلومتری جنوب شهر ورامین واقع شده است که از شمال به جاده‌ "ورامین" از جنوب به جاده‌ "چرمشهر" و اتوبان قم از شرق به روستای "دمزآباد" و از غرب به روستای "خالد آباد" محدود می‌ شود؛ مساحت این روستا حدود 200 هکتار است و جمعیت آن در سال ۱۳۳۵، 918 نفر بوده و هم اکنون دارای جمعیتی حدود دو هزار و 500 نفر است.