مخالفان کویتی بار دیگر خواستار انحلال پارلمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدها شهروند کویتی شب گذشته با برپایی تظاهراتی انحلال پارلمان این کشور و اصلاحات سیاسی در کویت را خواستار شدند.

این تظاهرات تحت شعار "کرامت وطن 6" در منطقه "صباح الناصر" در 250 کیلومتری پایتخت کویت برگزار شد معترضان، پرچم های نارنجی رنگ در دست گرفته بودند. در این تظاهرات که به طور مسالمت آمیز و بدون درگیری پایان یافت شماری از نمایندگان سابق کویت از جمله "مسلم البراک" حضور داشتند.

انتخابات پارلمانی کویت دسامبر 2011 برگزار و از سوی شماری از مخالفان این کشور تحریم شد. مخالفان در اعتراض به اصلاح جزئی قانون انتخابات از سوی امیر کویت انتخابات این کشور را تحریم کردند.